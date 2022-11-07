Назначен новый замминистра здравоохранения Удмуртии по вопросам охраны материнства и детства

К новым обязанностям врач приступила 2 ноября Фото: @minzdrav18
На пост заместителя министра здравоохранения Удмуртии по вопросам охраны материнства и детства назначили Наталью Вадимовну Соколову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
К исполнению своих обязанностей Соколова приступила 2 ноября.
«Безусловно, для меня, это очень ответственное назначение. Нам необходимо решать задачи по сохранению и укреплению женского и детского здоровья, развитию материально-технического оснащения детских учреждений. Кроме того, у нас большие планы на развитие детской реабилитации», – отметила врач.
СПРАВКА
Родилась 8 декабря 1972. Замужем, имеет сына (37 лет) и дочь (20 лет). Есть научная степень кандидата медицинских наук. Главный внештатный специалист-эксперт по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии. Присвоена высшая категория врача.
1996 год – окончила Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело»;
2013 год – окончила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология»;
С 1997 года – работала врачом акушером-гинекологом, а затем – заведующей акушерским отделением в роддоме №3 в Ижевске;
С 2006 года – заведующая родильным домом №5, ГКБ 7.
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