Одаренные дети из Удмуртии могут воспользоваться финансовой поддержкой на участие в олимпиадах и соревнованиях

В республике работает специальный фонд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Часто одаренные дети не могут себе позволить участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях из-за скованности в финансах. Удмуртский фонд «Штаб жизни» может помочь юным талантам и дать деньги на оргвзносы, дорогу и другие расходы.

«Миссия фонда – поддержка талантливых детей, одаренных интеллектуально и спортивно. Порой дети, которые способны на всероссийских соревнованиях занимать хорошие места, не принимают участие по банальной финансовой причине: оргвзнос большой, ехать надо, тренера с собой везти, костюм пошить. Это все дорого бывает, и из-за этого многие наши земляки отказываются принимать участие. Наш план – поддержать потенциальных победителей», – отметил создатель фонда «Штаб жизни» Фарид Гарипов.

Для того, чтобы получить помощь дети должны будут предоставить награды на уровне города или республики. Обратиться за помощью можно:

по телефону 8-912-450-14-76

в группе «ВКонтакте» «Штаб жизни»

Отметим, что Фарид Гарипов открыл «Штаб Жизни» в июле этого года. Когда фонд только появился в Удмуртии, он ставил перед собой две основных цели: поддержка одаренных детей и поиск пропавших людей при помощи вертолета с воздуха. Подробнее «Комсомолка» рассказывала об этом здесь.

Такой вид открывается на Ижевск с высоты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Желающие помочь фонду «Штаб жизни» могут прокатиться на вертолете. Фото: Игорь Тюлькин

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