Пост замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии занял Максим Шумихин

Последний год Максим Шумихин возглавлял Дом Дружбы народов в Ижевске. Фото: udmddn.ru

Новым заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии стал Максим Шумихин, на сайте главы республики появился соответствующий указ.

Максим Шумихин ранее занимал данный пост с апреля по ноябрь 2021 года, после чего на год возглавил Дом Дружбы народов.

В 2017–2021 гг. чиновник возглавлял секретариат Александра Бречалова, а с 2010 по 2017 год был помощником Александра Волкова и Александра Соловьева – прежних глав Удмуртии. Также работал корреспондентом и затем редактором ГТРК «Удмуртия».

Напомним, ранее стало известно об еще одном изменении в администрации главы и правительства Удмуртии: пост руководителя покинул Сергей Смирнов.

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