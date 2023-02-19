Гороскоп на неделю: с 20 по 26 февраля Водолеи нуждаются в поддержке, а Близнецы – в трезвом взгляде на жизнь

Любовь витает в воздухе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Будьте уверены в вашей семейной жизни. Необыкновенная удача не покинет вас на протяжении всей недели. Вы не заметите, как исполните все задуманное.

Телец

Финансовый поток подхватит вас. Но за него вам придется заплатить отношениями с близкими людьми. Будьте осторожны, если не хотите потерять связь с ними.

Близнецы

Стремясь к идеалам, вы должны будете правильно расставить приоритеты. Нацеленность на материальный мир не принесет ожидаемой радости.

Рак

Судьба подарит вам возможность ощутить на себе все тяготы двойственности любовных переживаний. Наберитесь терпения и прислушайтесь к зову сердца.

Лев

Неудачи и испытания обойдут вас стороной, если вам удастся справиться с внутренними переживаниями. Стоит взять перерыв и отправиться в путешествие, чтобы расслабиться.

Дева

Удастся привести в порядок большинство планов. Но не расслабляйтесь. На этой неделе вас вполне может ожидать внезапная новость о пополнении семейства.

Весы

Умеренность и терпение – ваши сильные черты, которые вам предстоит проявить. Чтобы добиться хорошего результата, придется побороться.

Скорпион

У вас получится увидеть себя со стороны. Ваши слабые стороны видны не только вам, но и вашим врагам. Будьте осторожны. Возможно, вы легкая добыча для исполнения чужих желаний. Проявите характер и будьте готовы защищать себя.

Стрелец

У вас нет причин переживать из-за пустяков. Финансовая удача придет к вам. Ожидайте пополнения семейного бюджета.

Козерог

Вокруг вас стягивается сеть интриг и манипуляций. Внимательно следите за людьми рядом с собой. Справиться с врагом и обернуть игру в свою пользу легче, чем вы думаете.

Водолей

Неконтролируемые эмоции и гнев будет сложно погасить в одиночестве. Старайтесь проводить больше времени с семьей и друзьями. Они помогут поддержать ваше эмоциональное состояние.

Рыбы

Мечты имеют свойство сбываться. В скором времени вы получите приятное известие. В жизни начнется белая полоса. Ожидайте неожиданных встреч.

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