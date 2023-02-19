Гороскоп на неделю: с 20 по 26 февраля Водолеи нуждаются в поддержке, а Близнецы – в трезвом взгляде на жизнь

Любовь витает в воздухе
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.
Будьте уверены в вашей семейной жизни. Необыкновенная удача не покинет вас на протяжении всей недели. Вы не заметите, как исполните все задуманное.
Финансовый поток подхватит вас. Но за него вам придется заплатить отношениями с близкими людьми. Будьте осторожны, если не хотите потерять связь с ними.
Стремясь к идеалам, вы должны будете правильно расставить приоритеты. Нацеленность на материальный мир не принесет ожидаемой радости.
Судьба подарит вам возможность ощутить на себе все тяготы двойственности любовных переживаний. Наберитесь терпения и прислушайтесь к зову сердца.
Неудачи и испытания обойдут вас стороной, если вам удастся справиться с внутренними переживаниями. Стоит взять перерыв и отправиться в путешествие, чтобы расслабиться.
Удастся привести в порядок большинство планов. Но не расслабляйтесь. На этой неделе вас вполне может ожидать внезапная новость о пополнении семейства.
Умеренность и терпение – ваши сильные черты, которые вам предстоит проявить. Чтобы добиться хорошего результата, придется побороться.
У вас получится увидеть себя со стороны. Ваши слабые стороны видны не только вам, но и вашим врагам. Будьте осторожны. Возможно, вы легкая добыча для исполнения чужих желаний. Проявите характер и будьте готовы защищать себя.
У вас нет причин переживать из-за пустяков. Финансовая удача придет к вам. Ожидайте пополнения семейного бюджета.
Вокруг вас стягивается сеть интриг и манипуляций. Внимательно следите за людьми рядом с собой. Справиться с врагом и обернуть игру в свою пользу легче, чем вы думаете.
Неконтролируемые эмоции и гнев будет сложно погасить в одиночестве. Старайтесь проводить больше времени с семьей и друзьями. Они помогут поддержать ваше эмоциональное состояние.
Мечты имеют свойство сбываться. В скором времени вы получите приятное известие. В жизни начнется белая полоса. Ожидайте неожиданных встреч.
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