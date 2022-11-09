«В минуты тишины весь город просто замирал»: три истории спасателей из Ижевска, работавших при взрыве дома в 2017 году

Дом на Удмуртской спустя пять лет после трагедии Фото: Мария Бакланова

Страшная трагедия потрясла столицу Удмуртии ровно 5 лет назад – 9 ноября 2017 года. Вечером, в обычный будничный день раздался взрыв, отголоски которого ощутили даже жители соседних кварталов: в доме № 261 на улице Удмуртской обрушился угловой подъезд, похоронив под завалами жильцов. Погибли семеро, в том числе двое детей, и десятки людей остались без крыши над головой.

Годы прошли, но воспоминания ижевчан еще свежи: возле мемориального камня регулярно появляются цветы, а прохожие обязательно задерживают взгляды на теперь уже двух отдельных домах, которые смотрятся неестественно, «обрубленно». В годовщину трагедии «Комсомолка» попросила поделиться воспоминаниями и тех, кто находился в самом центре событий, – спасателей, которые ночь напролет разбирали завалы и искали выживших.

Одни предлагали помощь, другие просто стояли и снимали на телефон

В тот день Алексей Холмогоров работал на пожаре в городке Металлургов. Машина уже доехала до части, но не успела развернуться, как поступил следующий вызов: «Взрыв». До места ЧП пожарная бригада домчалась за 6 минут. Алексей вспоминает:

«Сели в машину, поехали. Там стоял столб дыма, как будто это только произошло. Издалека уже было видно, как газ горел, шел пар от горячей воды в разрушенной системе отопления. Я до сих пор помню на месте трагедии запах старых квартир, когда обои на обои наклеены».

Алексей Холмогоров примчался на интервью с нами после пожара Фото: Мария Бакланова

Как пояснил спасатель, главное при работе на месте ЧП – спасти живых людей и помочь пострадавшим, поэтому в первую очередь приступили к эвакуации жильцов из соседних уцелевших подъездов. Одновременно проверяли, остался ли кто-то под завалами. А еще приходилось следить за встревоженными горожанами, которые сбежались после взрыва, – чтобы не подходили к опасному месту слишком близко.

«Меня больше всего удивило, что много людей, и все на телефон снимают и больше ничего не делают. С полицейскими сразу же начали делать оцепления сначала на 100 метров, потом на 500», – рассказывает Алексей.

Очень мешала паника некоторых очевидцев. Могли подбежать подростки с криками: «Там пять трупов!», но затем выяснялось, что никаких погибших они на самом деле не видели.

Так сегодня выглядит дом. где произошел взрыв. Теперь это уже два дома Фото: Мария Бакланова

Алексей был одним из тех, кто непосредственно работал на руинах рухнувшего подъезда, убирая нагромождения конструкций. В память прочно врезались остатки одной квартиры, где на маленьком участке пола с перекрытиями чудом удержался холодильник. Позже Алексей узнал, что проживавший там мужчина в момент происшествия принимал ванну. Потом вышел человек – а его жилья больше нет…

В тот вечер к месту ЧП были брошены практически все силы. Обычно технику и людей направляют, исходя из количества звонков диспетчеру. 9 ноября 2017-го их поступало столько, что по тревоге подняли весь личный состав. На случай других возможных происшествий в Ижевске остался резерв. А через несколько часов на помощь прибыли спасатели из других регионов России. Совместными усилиями завалы удалось разобрать за одни сутки. Работа велась посменно, для отдыхающих бойцов МЧС раскинули палаточный лагерь, где можно было обогреться и немного восстановить силы.

«Поначалу я работал четыре часа подряд. Потом, во время передышки, встал на колени и не мог подняться – так гудели ноги от нервного напряжения. И только четыре часа спустя удалось воды попить», – продолжает делиться воспоминаниями Алексей.

А ижевчане тем временем не переставали поражать теперь уже своей сплоченностью. На смену зевакам пришли те, кто хотел предложить реальную помощь.

«Приехали люди на спецтехнике, спрашивали, чем помочь. Заведения общепита привозили нам еду. Еще поразило, что когда объявляли минуты тишины (их объявляют, чтобы спасатели могли услышать людей под завалами – прим. ред.), весь город просто замирал. Все стояли, молчали, и только собака работала», – вспоминает Алексей.

Доставали раненых людей, доставали их личные вещи… Спасли кошку – достали живой, хоть и перепуганной. Но то, что никогда не забудется, – это груды документов и сотни лиц на рассыпавшихся фотографиях.

Жители до сих пор приносят цветы и игрушки к мемориальному камню Фото: Мария Бакланова

«Сначала складывали в КамАЗ. Потом пришел начальник: «Зачем в КамАЗ складываете? У людей ничего не осталось, давайте положим отдельно». У нас одна палатка наполнилась фотографиями и документами, потом еще палатка. Столько бумаг я раньше не видел. Потом полиция раздавала это», – рассказывает спасатель.

После этой невероятно длинной смены уже ничего не хотелось – только закрыть глаза. Алексей настолько устал, что беспробудно проспал до самого вечера, благо на смену к тому времени заступили бойцы со свежими силами.

Пожарной машиной закрыли обзор

Другой спасатель, Андрей Зеленин, рассказал, что все произошло практически на его глазах. Машина в тот момент ехала по улице 10 лет Октября со штатного вызова.

«Как раз этот жесткий хлопок услышали. А мы ехали в КамАЗе, то есть там, в принципе, отнюдь не тихо, но было очень громко. Сразу же развернулись. Клубы пара были ужасные. Когда подъехали, там очевидцев уже много было, и началась паника. Не каждый день люди такое видят. Даже мы в МЧС, в принципе, первый раз с таким столкнулись, что просто пролет дома осыпался. Тут же по рации сообщили о ситуации», – вспоминает Андрей о первых минутах после ЧП.

Андрей Зеленин Фото: Мария Бакланова

Само место происшествия быстро огородили от посторонних, но опасность заключалась не только в том, что люди могли пострадать в зоне обрушения. Проезжающие мимо водители могли попасть в ДТП, отвлекшись на жуткое зрелище. Чтобы немного закрыть обзор со стороны проезжей части, вдоль дома поставили пожарную машину.

Андрею также запомнился вид разрушенных квартир, в которых еще полчаса назад царила уютная домашняя обстановка. На восьмом этаже бетонной плитой зажало ванну. Мелькнула мысль: а что, если там кто-то есть? Ванна, к счастью, оказалась пуста.

«В этом происшествии поразило все. Очевидцы ревели, паника, кричали дети», – рассказывает об обстановке того вечера Андрей.

А ведь на дворе стоял ноябрь, к ночи стало заметно холоднее… Но к подобному спасателям как раз-таки не привыкать: работа такая. Спасатели согревались в движении, а жители города приносили им горячий чай и перекус.

«Старались с ними общаться, чтобы не отключались»

Константин Александров был еще одним сотрудником МЧС, который отправился с одного вызова на другой. Он только вернулся в часть, когда услышал по рации роковое: «Взрыв!». Но насколько все серьезно он, пожалуй, осознал, когда, подъезжая к месту ЧП, увидел клубы дыма и пыли над Удмуртской.

Константин Александров Фото: Мария Бакланова

«Жильцы были в футболках, в чем обычно по квартире ходят. Но, думаю, при таком адреналине они не замерзли. Они в основном кричали. Мы старались с ними общаться, чтобы не отключались. Спрашивали, больно или нет, зажато ли что-то или не зажато. Но я старался не включать эмоции, работа есть работа. Мы их доставали и передавали дальше по цепочке. Среди них были и погибшие», – говорит Константин.

Работать пришлось до самого утра почти без передышки. Горожане пытались помочь кто чем может.

«Все-таки у нас народ не безразличный. Очень много было людей, которые хотели помочь», – вспоминает спасатель.

Через 5 лет после трагедии

Трагедия произошла из-за Александра Копытова, жителя этого же дома. Ему мерещились голоса, которые не давали ему покоя. Чтобы их заглушить, он отсоединил газовый шланг в квартире и открыл вентиль, а затем покинул свое жилище. При задержании Копытов именно так объяснял свой страшный поступок. Позже мужчину признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

9 ноября 2022 года с момента трагедии прошло ровно 5 лет. Возле памятного камня снова лежат цветы и игрушки. С утра их немного, но вечером будет больше. Люди вспомнят и придут.

А, между тем, ЧП из-за взрывов бытового газа продолжают происходить. В Ижевске за это год их произошло уже два: на улице Степана Разина и улице Воровского. К счастью, последствия оказались не такими серьезными.

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