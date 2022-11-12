Несколько раз выигрывал чемпионат в Ижевске и вышел на российский уровень «Своей игры» телеканала НТВ

Выпуск игры был показан 5 ноября фото:@sergeylialin

Экономист по образованию и бизнесмен Сергей Лялин принял участие в интеллектуальном проекте «Своя игра» (0+) на НТВ. Первый опыт в логических поединках он получил в далеком 2014 году, и со временем они стали неотъемлемой частью его жизни, которая привела к телевизионной версии.

Сергей поделился своей историей участия на интеллектуальных играх, а также рассказал про закулисье, о котором обычный зритель даже не догадывается.

Все начиналось, когда…

Еще в юном возрасте у детей появляются кумиры, на которых они хотят быть похожи. Так случилось и с нашим земляком.

«Я с детства увлекался интеллектуальными играми, часто наблюдал за ними по телевизору. А вот самостоятельно участвовать стал сравнительно недавно. Друзья пригласили в ижевский клуб «60 секунд» в 2014 году. Именно тогда интеллектуальные схватки заняли важное место в моей жизни», – рассказывает Сергей Лялин.

Сергей участвовал в «Своей игре» еще в 2019 году фото: телеканал НТВ

Покорять зрителей телепередачи «Своя игра» своей эрудированностью Сергей начал в 2019 году. Было непросто, но ижевчанина это не останавливало.

«Мне хотелось разнообразия, посоревноваться с игроками из других городов. Тогда я волновался, возьмут ли меня в проект», – вспоминает экономист.

Его взяли и вскоре «Своя игра» для экономиста, действительно, стала своей, поэтому состоялся второй выход Сергея в этом сезоне. Трансляция проекта на телевидении будет уже в начале декабря.

Для зрителей телешоу «картинка» кажется идеальной: нет ни пауз в словах, ни запинок, и, кажется, что все записано с одного дубля. Однако не все так просто, как кажется.

«На съемках было несколько технических пауз, потому что некоторое оборудование выходило из строя. Во время одного из таких перерывов ведущий Петр Кулешов рассказывал о своем путешествии в Ижевск. Ему здесь понравилось. Он оценил наш зоопарк», – вспоминает Сергей.

Интеллектуальные игры всегда требуют разносторонних знаний, но подготовиться ко всем вопросам, которые могут коснуться любой сферы знаний, вряд ли получится.

«К самим играм я специально не готовлюсь. Все-таки это довольно бесполезное занятие. Вопросы могут быть о чем угодно! Это все же не экзамен», – подытожил участник «Своей игры» Сергей Лялин.

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