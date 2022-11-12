12 и 13 ноября в Ижевске на перекрестке улиц Тарасова и 50 лет ВЛКСМ будут укладывать новый асфальт

Могут возникнуть трудности при проезде Фото: Алена Селезнева

На перекрестке улиц Тарасова и 50 лет ВЛКСМ в столице Удмуртии сделают новый асфальт. Как сообщает администрация Ижевска, работы пройдут 12 и 13 ноября.

Подрядчики будут работать с 8:00 до 20:00. Общая площадь благоустройства составит около 2 700 кв. м.

Движение транспорта не будут перекрывать, однако у водителей могут возникнуть определенные трудности с проездом из-за большого количества техники на участке. В этом случае они могут воспользоваться объездным путем на улице Кирова.

Отметим, что работы могут быть приостановлены из-за плохой погоды.

Напоминаем, что сегодня в столице Удмуртии целый день будет лить небольшой дождь, а столбик термометра не поднимется выше +5 °С.

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