12 и 13 ноября в Ижевске на перекрестке улиц Тарасова и 50 лет ВЛКСМ будут укладывать новый асфальт

Могут возникнуть трудности при проезде
Фото: Алена Селезнева
На перекрестке улиц Тарасова и 50 лет ВЛКСМ в столице Удмуртии сделают новый асфальт. Как сообщает администрация Ижевска, работы пройдут 12 и 13 ноября.
Подрядчики будут работать с 8:00 до 20:00. Общая площадь благоустройства составит около 2 700 кв. м.
Движение транспорта не будут перекрывать, однако у водителей могут возникнуть определенные трудности с проездом из-за большого количества техники на участке. В этом случае они могут воспользоваться объездным путем на улице Кирова.
Отметим, что работы могут быть приостановлены из-за плохой погоды.
Напоминаем, что сегодня в столице Удмуртии целый день будет лить небольшой дождь, а столбик термометра не поднимется выше +5 °С.
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