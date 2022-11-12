Детский реабилитационный центр реконструируют в Глазове

Более 1 тысячи детей смогут проходить реабилитацию в стенах центра Фото: Диля Ахмадишина

Глазовский реабилитационный центр для детей «Адели» реконструируют. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Премьер министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии восстановление здания. После этого более 1 тысячи детей смогут ежегодно проходить реабилитацию в стенах центра.

На ремонт из федерального бюджета выделят 261 млн рублей. Это позволит закупить новое оборудование, расширить перечень реабилитационных услуг и благоустроить территорию: установить игровые и спортивные площадки, в том числе для маломобильных детей.

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