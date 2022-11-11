Ректор Глазовского пединститута стала депутатом Госсовета Удмуртии

Фото: Янина Чиговская-Назарова в ВКонтакте @id105889833

Сегодня мандат депутата Госсовета Удмуртии седьмого созыва передали ректору Глазовского пединститута имени Короленко Янина Чиговская-Назарова. Об этом женщина сообщила на своей странице в ВКонтакте.

Мандат регионального парламента стал свободен после избрания Федорова Юрия сенатором Совета Федерации. В шестом созыве он также представлял законодательный орган в верхней палате Федерального Собрания.

СПРАВКА

Родилась 4 марта в 1967 году.

В 1989 году окончила ГГПИ им Короленко.

С 1990 по 2014 – председатель студенческой профсоюзной организации.

2003 год – депутат Глазовской городской думы.

2015 год – депутат Глазовской городской Думы VI созыва – председатель постоянной комиссии Глазовской городской Думы по образованию, культуре, делам молодежи и национальной политике.

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