Умный дом: какие гаджеты могут помочь обезопасить вашу квартиру от чрезвычайных происшествий

Любую опасность можно предотвратить, если вовремя обнаружить Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В последнее время Россию все чаще потрясают сообщения о взрыве бытового газа в квартире или частном доме. Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв, который обрушил целых 2 подъезда, а до этого в Тульской области 7 февраля взрыв разрушил подъезд и торец дома. В Ижевске осенью 2022 года произошли сразу два случая взрыва бытового газа: на улице Степана Разина 19 сентября и на улице Воровского 26 октября.

Жители Удмуртии ищут способы обезопасить себя и своих близких. «Комсомолка» подготовила для вас подборку полезных устройств, которые смогут помочь сделать ваш дом не только комфортным, но и безопасным.

Датчик утечки газа

Датчик утечки газа с электромагнитным клапаном. Фото:cometa.ru

В последние месяцы это особо актуальный прибор, который устанавливают все чаще не только в частных домах, но и в квартирах. Такой прибор выявляет критический уровень горючих газов в воздухе. В случае аварии устройство оповестит хозяина об утечке, а также передаст сигнал и в центр мониторинга для вызова помощи. Кроме того, устройство можно привязать к колонкам и настроить сирену для оповещения жильцов других квартир.

Умное устройство можно купить по цене от 600 до 4 000 рублей в магазинах электроники и на маркетплейсах.

«Умный замок»

Такой замок может сообщить вам о визите нежелательных гостей. Фото: iphones.ru

Удобное устройство, позволяющее войти в дом без обычного ключа и сообщающее о попытках проникнуть в дом. Большинство моделей «умных замков» соотносятся со смартфоном. Функции «умного замка» зависят от модели и производителя:

– дверь может открыться при помощи пароля, специального ключа, NFC, если смартфон привязан к устройству, по отпечатку пальца;

– в замок может быть встроена видео- или фотокамера, которая запечатлит всех входящих в квартиру. Фото гостя отправится к вам на смартфон. В случае необходимости вы сможете удаленно заблокировать дверь, а также вызвать полицию.

Купить подобный замок можно в магазинах электроники, а также на маркетплейсах по цене от 5 до 37 тысяч рублей.

Датчик открытия двери

Небольшое устройство можно установить на двери и окна. Фото: all-readers.ru

Небольшой прибор, который позволит отследить попытки незаконного проникновения в ваш дом через окно или дверь. Такое устройство работает через Wi-Fi и может быть привязано к вашему телефону. В случае открытия двери или окна вам придет уведомление, а само приспособление включит громкую сигнализацию. Приборы магнито-контактного или электро-контактного типа отреагируют на попытку открытия двери непрошеным гостем и включит сигнализацию.

Купить такой датчик можно в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене от 700 до 15 000 рублей.

Датчик дыма

Датчик дыма может вызвать на помощь пожарных. Фото: future2day.ru

По сути это один из наиболее доступных вариантов противопожарной системы. Приборы анализируют воздух и выявляют задымление. Важно отметить, что часто такие датчики бьют тревогу даже при малейшем задымлении, а некоторые из них могут самостоятельно вызывать пожарную бригаду.

Купить такой датчик можно в магазинах бытовой электроники и на маркетплейсах по цене от 500 рублей.

Датчик протечки воды

Небольшой датчик может легко обнаружить протечку. Фото: xiaomi-smarthome.ru

Этот датчик поможет вам вовремя заметить протечку труб и кранов, а также предотвратить ее до того, как случится потоп, угрожающий вам денежными потерями и ремонтом вашим соседям. Датчики реагируют на попадание воды. После чего они посылают вам на смартфон оповещение о возможной угрозе. Продвинутые модели устройств могут дистанционно перекрыть трубу или отключить привязанные к ним устройства. Например, стиральную машину.

Цена на такие датчики на маркетплейсах варьируется от 500 до 20 000 рублей.

«Умные розетки»

Небольшой переходник может помочь сделать ваш дом немного умнее. Фото: minimir.ru

Удобное устройство, позволяющее сделать вашу квартиру немного комфортнее. Благодаря переходнику в виде такой «умной розетки» вы можете дистанционно, при помощи собственного смартфона контролировать работу бытовых устройств. К примеру, вы можете запрограммировать их во время своего отсутствия включать и выключать свет, создавая видимость, что дом не пустует.

Купить «умные розетки» можно на маркетплейсах и в магазинах бытовой электроники по цене от 600 до 1500 рублей.

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