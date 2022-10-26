25 человек эвакуировали во время пожара на улице Воровского в Ижевске

Фото: телеграм-канал МЧС по Удмуртии

Во время пожара на улице Воровского, 156 эвакуировали жителей четвертого подъезда. Всего из дома вывели 25 жителей, в том числе восемь детей. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по Удмуртии.

Сообщение поступило в 6:07 от очевидца. К моменту прибытия пожарных горела квартира на девятом этаже. При тушении задействовали 47 человек и 18 единиц техники от РСЧС, в том числе 12 единиц техники и 29 человек от МЧС.

Ликвидировать возгорание удалось в 6:26. Площадь пожара составила 23 кв. м.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, предварительная причина – хлопок бытового газа. Пострадал один человек. На месте развернут пункты временного размещения.

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