Сильные и бесстрашные: кто стоит на страже порядка и безопасности в Ижевске

Собрали для вас кадры с горячими мужчинами в погонах Фото: Мария Бакланова

Защищать родину – долг для настоящего мужчины, который обладает непоколебимой выносливостью, силой и отвагой. В преддверии Дня защитника Отечества «Комсомолка» решила показать тех, кто обеспечивает безопасность наших жизней ежедневно, несмотря на выходные и праздники. В Следственном управлении СК РФ, в главном управлении МЧС РФ, а также в МВД Удмуртии работают бесстрашные представители сильного пола, которые при опасности готовы броситься и в огонь, и в воду.

Но мужчины силовых структур Удмуртии отличаются не только своими внутренними качествами, но и внешними. Поэтому предлагаем посмотреть и полюбоваться.

Доводит дело до конца

Алексей Мурзаев Фото: Мария Бакланова

Однажды придя в профессию следователя, уйти из нее уже не получится. Именно так считает следователь 3-го разряда по расследованию преступлений давних лет Алексей Мурзаев.

Такие качества, как упертость и настойчивость, помогают мужчине не только в работе со «свежими» происшествиями, но и там, где преступлению уже несколько лет. Не так давно Алексей раскрыл подробности убийства, которое произошло целых 17 лет назад: в одном из районов Удмуртии компания пьяных людей вышла на конфликт с прохожим, после которого один из участников группы решил расправиться с невиновным. Останки погибшего нашли, эксперты установили личность, и позже в сотрудничестве с оперативниками Алексей смог выйти на след преступников.

Следователю важно раскрыть преступления любой давности, ведь именно от него будет зависеть, сможет ли справедливость восторжествовать, и понесет ли преступник ответственность за содеянное.

Но Алексей живет не только своей работой. Свободное время он любит проводить на тренировках по волейболу, а также посещать бассейн. В общем, поддерживает себя в отличной форме.

Знает все конфликты соседей

Участковый Алексей Тихонов Фото: Мария Бакланова

Как можно не устать от постоянных звонков и разбирательств между соседями в домах? А вот Алексей Тихонов, старший участковый отдела полиции № 2 управления МВД по Ижевску, искренне любит свою работу. Да, она не простая, но важная и нужная людям.

Больше всего, конечно, поступают жалобы на драки, шум, странных соседей, но самый запоминающийся момент – когда машину повредили неизвестные. Только благодаря камерам наблюдений удалось определить виновных. Оказалось, что это была погоня собак за кошкой, которая в свою очередь спряталась под машиной.

Руководство Алексея ценит и предложило ему номинироваться на конкурс «Лучший участковый России» в 2022 году. А свободное от работы время он, как любящий отец и муж, посвящает семье.

Укротитель огня

Пожарный Илья Глобенко Фото: Мария Бакланова

Старший пожарный Илья Глобенко все свое детство мечтал, что когда-то станет настоящим пожарным. Сарапульский парнишка видел кумиров во время прогулок с друзьями, а когда побывал с экскурсией на пожарной каланче, то понял, – вот дело его жизни.

Заветная мечта Ильи осуществилась три года назад, и за это время он смог усмирить огонь на многих происшествиях. Также пожарный стал одним из первых прибывших на взрыв газа в доме на Воровского.

За бесстрашием таится творческая натура Ильи – он фотограф и видеограф. Мечтает однажды снять документалку про свою пожарную часть и людей, которые идут с ним плечо к плечу каждый день.

Расследует кражи и преступления

Следователь Дмитрий Ситьков Фото: Мария Бакланова

В Следственном отделе Индустриального района работает Дмитрий Ситьков, которому подвластны преступления различных масштабов. Так, например, он смог раскрыть убийство, благодаря одной детали.

В далеком 2011 году произошла драка у кафе «Былина». Двое мужчин вцепились в схватке, но один из них не подрасчитал силы и убил другого. Но зацепкой для Дмитрия стал выпавший из кармана погибшего телефон, который виновный присвоил себе. Найти мужчину по горячим следам не удалось. Но преступника выдал другой нарушитель, который рассказал про эту историю и мобильник, который когда-то украл его знакомый.

Кроме убийств Дмитрий занимается и делом по хищению денег во время строительства площадки для приземления и взлета вертолетов у РКБ № 1, но более интересные факты следователь огласить не в силах.

Пожары его не пугают

Григорий Ромашов Фото: Мария Бакланова

Григорий Ромашов – помощник начальника караула Первой пожарно-спасательной части. Но вот к своей должности он приступил случайно – зашел однажды в пожарную часть и неожиданно узнал о вакантных местах. Так, спустя полгода Григорий оказался на своем месте.

Григорий также рассказал о самых крупных происшествиях Удмуртии, в которых спасал жизни людей. Это были взрывы в Пугачево, пожары и обрушение дома на Удмуртской. Но даже у такого загруженного работника должно быть любимое хобби, и это хоккей.

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