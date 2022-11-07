Майор полиции из Ижевска представит республику в финале конкурса «Народный участковый – 2022»

Победитель второго этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2022» Алексей Тихонов

1 ноября 2022 года стартовало голосование в рамках финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Удмуртскую Республику представит майор полиции, старший участковый уполномоченный отдела полиции № 2 Ижевска Алексей Тихонов. Расскажем о профессиональном пути участкового и ситуациях, с которыми ему приходится сталкиваться по долгу службы.

С самого детства Алексей хотел быть полицейским, однако, окончив школу, все-таки получил диплом о высшем образовании по специальности «механик». А вот отслужив в армии, все-таки решил исполнить свою мечту и стал участковым.

Алексей работает в полиции уже 13 лет. На своем участке – в микрорайоне «Север» – Алексей бывает часто: то на скандал семейный, то на драку в увеселительное заведение, то на порчу чужого имущества приходится выезжать. На момент участия в конкурсе участковый рассмотрел 514 заявлений граждан.

«Однажды был случай: стояла машина на территории гаражного кооператива, и под нее, спасаясь от стаи собак, забежала кошка. В итоге собаки помяли и искусали переднюю часть автомобиля. На машине были найдены остатки шерсти, а на записи видно, как собаки подбегают и начинают буквально раздирать транспорт: оторвали в некоторых местах бампер, брызговики и оставили вмятины», – поделился с нами участковый.

Но не всегда бывают записи с видеокамер или свидетели происшествия, поэтому участковому приходится побегать, прежде чем он выяснит, что и почему произошло на самом деле.

«Рабочие будни всегда отличаются друг от друга, но обычно приходится бегать, чтобы съездить ко всем, уложиться в сроки по материалам, ко всем в рамках каких-либо дел подойти. График у нас такой: с 10:00 до 19:00, но так бывает не всегда: иногда приходится выходить пораньше, а вечером задержаться», – говорит о своей работе Алексей.

Такая вот у него работа – пусть непростая, с ненормированным графиком, но любимая. Доверяют участковому не только жители участка, но и руководство отдела полиции. Именно это стало поводом для номинирования на всероссийский конкурс «Народный участковый – 2022», в ходе которого Алексей вышел в финал. Для победы в федеральном конкурсе участковому из Ижевска нужна поддержка жителей Удмуртии.

Проголосовать за Алексея Тихонова «Народный участковый» 2022 – KP.RU можно до 11 ноября.

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