Клещи в Удмуртии начинают кусаться с конца марта. Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам 2022 года в Удмуртии отмечался рост заболеваемости клещевым энцефалитом. Об этом на встрече с журналистами 20 февраля рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина. Показатели превысили среднее значение по России, давая повод насторожиться и усилить внимание к профилактике. Вместе с экспертами разбираемся, почему клещевой энцефалит так непредсказуем и опасен, когда и чем от этой болезни можно привиться и какие «подводные камни» есть у «страховки от клеща».

Когда проснутся клещи и много ли их будет

В среднем, первые укусы клещей регистрируются на территории Удмуртии с конца марта по середину апреля. Этот год, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, вряд ли станет исключением, хотя пока еще рано судить о том, как рано проснутся паразиты и много ли их будет. По словам Юлии Бушмакиной, сейчас можно говорить лишь о том, что численность клещей будет оставаться в пределах средних многолетних показателей.

В прошлом 2022-м году кровососов действительно было много, так, в конце июня их численность превышала средние значения более чем в 3 раза. За сезон клещи покусали почти 19 тысяч человек – такая цифра у нас регистрировалась впервые за 10 лет. С одной стороны, это показатель высокой настороженности, с другой – люди бы не обращались так часто, если бы их не кусали.

В 2022 году клещевым энцефалитом заболели 83 жителя Удмуртии. Фото: архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Энцефалитом в итоге заболели 83 человека, и это в 4 раза больше, чем в большинстве регионов России. Кстати, все они не были привиты. Еще 98 укушенных подхватили клещевой боррелиоз, от которого, к сожалению, прививок нет.

Побьем ли мы эти рекорды в 2023 году – покажет лишь время. А в отношении заболеваемости энцефалитом – еще и темпы вакцинации.

Как не заболеть клещевым энцефалитом

Чаще всего жители Удмуртии «ловят» клещей во время отдыха на природе или садово-огородных работ, но кровососов можно привезти и ранней весной – с землей для рассады. Попадают они в наши дома и на шерсти четвероногих питомцев. Даже в общественном транспорте клещ может переползти на ни о чем не подозревающего горожанина с охотника или грибника, едущего тем же маршрутом.

Мало кто об этом задумывается, но инфицирование возможно не только при укусе. Если раздавить клеща незащищенными руками, возбудители могут попасть в организм через микротрещинки в коже. А еще энцефалитом можно заразиться, если выпить молоко больного животного – коровы или козы, предварительно не прокипятив.

Неспецифическая профилактика в виде ношения «противоклещевой» одежды и самоосмотров безусловно важна, но если говорить о клещевом энцефалите, то вакцинация остается единственной мерой, гарантирующей безопасность.

Мало кто знает, что заразиться энцефалитом можно через молоко. Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина, вакцина против клещевого вирусного энцефалита закупается равномерными партиями в течение года, поэтому она практически всегда есть в медучреждениях.

Правильная схема иммунизации, позволяющая считать человека защищенным, выглядит так: 2 прививки с интервалом в 6 месяцев и ревакцинация через год. Затем ревакцинируются каждые три года. При соблюдении всех сроков можно не бояться заражения энцефалитом. Вернее, произойти оно все равно может, но болезнь будет протекать не тяжелее простуды.

По санитарным правилам, прививаться можно круглогодично, но особенности территории Удмуртии накладывают определенные ограничения. Прививаться лучше с ноября по апрель, то есть в те месяцы, когда риск встречи с клещами минимален. Но привьют и в мае, главное после этого в лес не ходить, пока не сформируется иммунитет. Более подробно о схемах и сроках вакцинации мы рассказывали ранее.

А что же будет, если человек привьется, а через пару дней его укусит «заразный» клещ? Никакого «конфликта» вакцины с живым возбудителем, как многие опасаются, не произойдет, но и сработать вакцина не успеет. Придется вводить иммуноглобулин – так же, как если бы человек вообще не был привит. Это, увы, сведет весь эффект от вакцинации на нет, и прививку придется потом делать снова. Именно потому и устанавливаются сроки.

Если человека сразу после вакцинации укусит клещ, придется вводить иммуноглобулин и потом вакцинироваться заново. Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько стоит привиться от клещевого энцефалита в Ижевске

Детей с 4 до 17 лет против клещевого энцефалита в Удмуртии прививают за счет бюджета. Взрослые, даже если они входят в группы риска, например, работают в сельском хозяйстве или лесничестве, прививаются за свой счет. Или за счет работодателя, если он готов обеспечить такую возможность.

«На рынке существует несколько препаратов, в том числе вакцина против клещевого энцефалита сухая. Мы пользуемся ею порядка 30 лет, опыт наработан огромный. Это вакцина российского производства, она изучена в полном объеме. Препараты импортного производства в настоящий момент в связи с обязанностями ситуации в Россию не поступают», – рассказала Елена Корякина.

Также можно встретить отечественную вакцину «Клещ-Э-Вак», но широко она не применяется.

Если говорить о ценах, то сама сухая вакцина стоит 364 рубля, однако с учетом «расходников» и оплаты работы врача вакцинация в государственных клиниках обходится в сумму порядка 800-900 рублей. Кстати, с прошлого года цены практически не изменились.

Прививаться от клещевого энцефалита можно до марта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В частных клиниках Ижевска можно привиться отечественными препаратами «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир». Доза первого стоит около 450 рублей, второго – от 850 до 1000 рублей. При этом за прием врача и осмотр перед прививкой нужно заплатить от 600 до 850 рублей. А просто прийти и сделать укол без осмотра правила не позволяют.

Можно ли привиться одновременно от энцефалита и коронавируса

В соответствии с Национальным календарем прививок, вакцинироваться от энцефалита и ковида одновременно нельзя – только с интервалом в месяц. Введено такое ограничение на всякий случай. Ковид все еще считается малоизученной инфекцией, и пока что доказана только безопасность одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. В отношении остальных заболеваний уверенности нет. Хотя до ковида с другими вакцинами нельзя было сочетать только БЦЖ и вакцину от сибирской язвы.

В теории совмещение прививки от ковида с прививкой от энцефалита возможно, но для этого нужны исследования, которые требуют времени.

«В мировой практике считается, что пациент – даже маленький ребенок – может без проблем выдержать одномоментное введение девяти инфекций. И это нормально. Детям в три месяца прививают сразу пять инфекций, и малыши прекрасно переносят иммунизацию. Уровень современных вакцин это позволяет», – объясняет главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике.

О плюсах и минусах страховки

Некоторые жители Удмуртии предпочитают не прививаться, а оформлять страховку на случай укуса клеща. Ее плюс в том, что застрахованному лицу возмещают стоимость исследования клеща и стоимость препаратов – иммуноглобулина, если обнаружен возбудитель энцефалита, или антибиотиков, если найден возбудитель боррелиоза. Но если подстраховка в отношении боррелиоза еще обоснована, то стремлению получить иммуноглобулин от энцефалита врачи искренне удивляются.

Иммуноглобулин при укусе клеща должен вводиться непривитому человеку как можно раньше. Фото: архив КП Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во-первых, иммуноглобулин – это средство экстренной профилактики, и назвать его щадящим нельзя. Это чужие антитела, которые наш организм может воспринять не так уж благосклонно. Кроме того, полагаясь на страховку, человек рискует упустить драгоценное время.

«Представим ситуацию: присосался клещ, и человек со своим страховым полисом обращается в медучреждение. Но ни одна страховая компания не предусматривает введение иммуноглобулина по факту присасывания. Клеща забирают на исследование и введение препарата производят только по факту обнаружения вируса. На это уходит в среднем 24 часа. Однако эффективность введения иммуноглобулина снижается пропорционально времени. Это будет отсроченная помощь. В это же время у привитого человека уже есть «сторожевые» антитела, которые начинают активно вырабатываться с первой минуты попадания вируса в организм. Вот почему мы говорим об эффективности вакцинации», – объясняет врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина.

Чем так опасен энцефалит

Но пока мы говорим об энцефалите абстрактно, важность его профилактики сложно понять. А ведь это очень коварная болезнь. Коварная прежде всего тем, что это болезнь-лотерея. Клещевой энцефалит распространен во многих регионах России, но везде он разный. На западе не знают очаговых форм энцефалита, он протекает как обычная лихорадка. Для дальневосточного типа характерно гораздо более суровое протекание болезни с параличами и высокой вероятностью получить инвалидность или даже умереть. А Удмуртия оказалась между этих двух огней.

В Удмуртии находится природный очаг клещевого энцефалита. Фото: архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Натальи Ижболдиной, для нашего региона характерно двухволновое протекание этого заболевания. В первый период повышается температура и появляется головная боль, больше пациента может ничего не беспокоить. Может быть, слабость, умеренная ломота. Эта реакция длится 2-3 дня, максимум неделю. Потом наступает бестемпературный период длительностью от пары дней до двух недель, а потом снова повышается температура.

«Именно второй волной определяется форма клещевого энцефалита. Она может быть лихорадочной – когда после повышения температуры болезнь заканчивается, но может сформироваться серозный менингит – поражение оболочек мозга. Это тяжелое состояние, сопровождающееся сильной головной болью, светобоязнью и тошнотой. Но самой опасной является энцефалитическая форма, когда поражается уже само вещество мозга. У человека может нарушаться дыхание и сознание, вероятны судороги и паралич. Для нашего региона характерна менингеальная форма, но периодически регистрируется и энцефалитическая», – говорит эксперт.

То есть предугадать, как именно переболеет заразившийся клещевым энцефалитом житель Удмуртии, нельзя. Да, можно надеяться, что болезнь будет протекать легко, но лучше заранее привиться и быть в этом уверенным.

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