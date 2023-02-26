Дорогие огурцы: привычный нам овощ соревнуется в стоимости с экзотическими фруктами

Могут ли огурцы быть «Золотыми»? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цены в магазинах регулярно обновляются, а овощи и фрукты зимой и весной вполне ожидаемо становятся дороже. Но каково же было удивление горожан, когда они обнаружили на прилавках одного из гипермаркетов Ижевска до боли знакомые нам всем огурцы по цене 369 рублей за кг (на момент съемок - 20 февраля). Для сравнения огурцы на Чукотке, где они только завозные, стоят 500-600 рублей.

«400 рублей за килограмм! Да где такие цены вообще видели? Ладно бы привезенные откуда-то огурцы были, так нет же, наши, завьяловские!» – рассказала испытавшая легкий шок ижевчанка Мария.

Мы решили сравнить стоимость своих родных огурцов с различными фруктами, которые к нам привозятся из-за рубежа.

Гранат в магазине мы обнаружили по цене 149 рублей за килограмм. Путем несложных расчетов выясняем, что вместо одного кг огурцов мы могли бы купить 2,5 кг не менее полезного граната.

Можно купить 2,5 кг граната вместо 1 кг огурцов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А это гибрид мандарина и апельсина – Клементин. Их на эту сумму, не жалея, набрали в два пакета, где поместилось 3 кг.

«Братом» апельсина можно наесться до отвала Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бананы нашли по цене 108 рублей за кг (со скидкой по бонусной карте). Получилось, что по цене огурцов мы можем купить 3,5 кг этого тропического плода.

Можно купить много бананов и приготовить вкусный десерт или экзотический салат Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цена на экзотический манго составляет 249 рублей за кг, а значит на 369 рублей приобретем более 1,5 кг.

Даже манго для паназиацкой кухни дешевле килограмма родных огурцов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А если сравнить стоимость огурцов с более привычными нам продуктами питания? Для примера возьмем тушку курицы, которая также гораздо дешевле зеленого овоща. Почти 2,5 кг мы сможем купить на эту сумму.

2 кг курицы, может наесться вся семья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Даже помидоры, которые традиционно дороже огурцов, оказался дешевле. На 369 рублей можно унести домой 1,5 кг томатов.

Родные томаты хоть и стоят как манго, но все еще дешевле огурцов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

И главный вопрос – в чем же причина такой высокой стоимости удмуртских огурцов? Скорее всего просто в сезонности и праздничных днях. Будем надеяться, что уже к середине марта цены на этот овощ все же снизятся. Летом уж точно.

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