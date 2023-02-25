Глава Удмуртии Александр Бречалов попал под санкции США

Александр Бречалов попал в санкционный список США 24 февраля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

24 февраля на официальном сайте госдепартамента Соединённых штатов Америки опубликовали очередной список санкций. На этот раз в него попал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Департамент внес в список 48 глав районов и 9 министров. Основной причиной попадания под санкции обозначили «призыв россиян» в участии в СВО.

Фото: скриншот сайта Госдепартамента @state.gov

Бречалов прокомментировал это событие в своих соцсетях.

«Нет, все-таки молодцы американцы, знают когда приятное сделать! Год с начала СВО, и вот, наконец-то! А то уж я подумал, что на меня какие-то надежды питают наши «партнеры», – написал глава.

Отметим, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США, а также запрет для жителей Америки или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Напомним, что в конце декабря ЕС также опубликовал новый список санкций. Тогда в него попали депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова, а также гендиректор Воткинского завода Игорь Чурбанов. Баранова назвала это событие «почетной грамотой Евросоюза». Отметим, что Александр Бречалов в санкционный список ЕС пока что не попал.

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