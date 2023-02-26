Подарок на 8 марта: для подруг и хороших коллег

Найти хороший подарок бывет достаточно сложно Фото: Диля Ахмадишина

Что подарить в Международный женский день? И если подарки для самых близких обычно планируются заранее, то в случае с коллегами и подругами мы нередко пребываем в тупике.

«Комсомолка» не оставит вас без помощи. Мы подготовили для наших читателей подборку универсальных подарков на сумму до 1000 рублей.

Беспроводные наушники

Фото: Ozon

Их можно найти на любой вкус от миниатюрных вкладышей до полноразмерных накладных с добавлением яркой подсветки. Их можно подключить через bluetooth с любым мобильным устройством. Такой вариант подарка непременно порадует и меломана, и любителя активно болтать по телефону.

Приобрести Bluetooth наушники можно на маркетплейсах, а также в магазинах электроники по цене от 600 рублей.

Смешные тапочки

Фото: Ozon

Добавить уюта и легкого безумия в дом вашей близкой подруги смогут смешные крокодиловые тапочки. Это мягкие и очень удобные тапочки с мордочками крокодила имеют забавную функцию. У них открывается рот. Под пяткой спрятана небольшая кнопка, наступаете – и зверь раскрывает пасть. Подарок подойдет для девушек с чувством юмора.

Заказать такие можно на AliExpress по цене от 700 рублей, но подарок будет ехать минимум 2 недели. Дешевле и быстрее такие оригинальные тапочки придут с маркетплейсов Ozon и Яндекс Маркет по цене от 650 рублей.

Гусь-обнимусь

Фото: ЯндексМаркет

Мягкие игрушки можно дарить абсолютно в любом возрасте. А этот товарищ может стать прекрасным другом даже для самой взрослой девочки. Игрушка сделана из очень приятного, мягкого на ощупь материала, который очень приятно держать в руках и обнимать. Гусь-обнимусь продается разных размеров – от 50 до 190 см.

Цена на мягких птиц зависит от их размера. Заказать можно на AliExpress и маркетплейсах типа Ozon по цене от 350 рублей.

Sweet box

Фото:@littleowll

А это классический подарок, который каждый может собрать, исходя из вкуса близкого человека. От простейших шоколадных батончиков и киндеров – до интересных снеков и десертов с разных концов света. Если же лень собирать коробку вкусняшек самостоятельно, существует множество сервисов, которые готовы организовать все за вас.

Так магазинчик Little Owl соберет вам бокс из азиатских сладостей по цене от 480 до 830 рублей.

Мини-парник

Фото: ЯндексМаркет

Ваша подруга или мама обожают заниматься садоводством? Тогда им может подойти миниатюрный парник для подоконника. Это компактный контейнер для выращивания зелени и садовых растений прямо на подоконнике.

Стоит недорого, от 250 рублей, но если поискать, можно найти и дешевле.

Баночки для сыпучих продуктов

Фото: Ozon

Приятные мелочи для дома – всегда отличный подарок. Особенно если вы знаете предпочтения хозяйки. Декоративные емкости или органайзер для круп и макарон могут добавить стиля и приятно порадовать хозяйку.

Цена за один контейнер на маркетплейсах от 400 рублей.

Светящаяся насадка на кран

Фото: Ozon

После рабочего дня так приятно принять расслабляющий душ. Подобрать комфортную температуру, не обжигаясь, теперь может помочь светящаяся насадка на кран или душ с температурным датчиком. Это небольшой, но приятный и полезный подарок, который может упростить жизнь как хозяйке дома, так и домочадцам. Да, и если выключить свет, такие водные процедуры становятся очень залипательными.

Ручная швейная машинка

Фото: vskidok.ru

Миниатюрная швейная машинка – то что нужно в дамской сумочке, особенно если это сумочка мамы юного искателя приключений. Прибор поместится в одной руке. Очень удобен, чтобы подшить рукав, подрубить брюки или прошить разошедшийся шов.

Стоит ручная машинка всего 500 рублей. Купить можно на маркетплейсах.

Проектор звездного неба

Фото: Ozon

Создать сказочную атмосферу несложно. Небольшой светильник поможет создать чарующую атмосферу и настроиться на спокойный сон.

Простые детские светильники можно купить на маркетплейсах от 300 рублей. Если хотите что-то более стильное, то будьте готовы заплатить от 700 рублей.

Песочные часы

Фото: AliExpress

Изящный декор для рабочего стола может порадовать как коллег по работе, так и друзей и близких. Песочные часики на минуту в металлическом корпусе с подсветкой и декоративным элементом могут быть универсальным подарком для любительницы аксессуаров. Существует множество дизайнов, можно выбрать на любой вкус.

Цена за такие песочные часы варьируется. Вы можете заказать их на AliExpress по цене от 250 рублей. Однако ждать, чтобы получить заказ, придется не меньше двух недель. В интернет-магазинах и на маркетплейсах подобные часы стоят от 780 рублей с доставкой через 3 дня.

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