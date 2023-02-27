Гороскоп на месяц: в марте Овнам предстоит множество приятных ночей, а Львам – кардинальные перемены

Чудеса могут произойти в любой момент Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущий месяц.

Гороскоп Овен

Обратите внимание на окружающих вас людей. Кто-то явно пытается украсть внимание, предназначенное вам.

Любовь. Будьте осторожнее. Не исключены случайные связи и бурные ночи, которые окончатся для вас выгодными предложениями.

Семья и дети. Жизнь набирает обороты. В семейном быту вас ожидают резкие перемены. Будьте готовы начать новую жизнь.

Деньги. Выгодное партнерство принесет хорошую прибыль. Можно жить на широкую ногу.

Здоровье. Прислушайтесь к себе. В этом месяце стоит заняться косметическими процедурами и как следует расслабиться.

Карьера. Ваши труды будут отмечены. Удача на вашей стороне. Возможна приятная смена деятельности.

Гороскоп Телец

Можно быть полностью уверенным, что вашу жизнь озарит удача. Оставайтесь уверенными в себе и двигайтесь к своей цели.

Любовь. Чувствами правит азарт. Рискуя, вы встанете на путь перемен и приятных встреч.

Семья и дети. В семейной жизни Тельцы явно могут испытать комплекс лишнего человека. Не бойтесь говорить с родными людьми, чтобы рассеять тревоги и сомнения.

Деньги. Придется ужаться в финансах. Даже если вы получите достаточно средств, счастья они вам не принесут.

Здоровье. Прислушайтесь к своему здоровью. В этом месяце возможно обострение сезонных заболеваний и аллергии.

Карьера. Работа в команде поможет достичь невероятных высот. Вы ощутите стабильность на новом месте.

Гороскоп Близнецы

Звезды подсказывают вам найти себя в общении с друзьями.

Любовь. Перерыв в отношениях поможет вам сосредоточиться на себе как личности.

Семья и дети. Чувства могут вспыхнуть в семейном плане. Вы ощутите прилив нежности и тепла, находясь под защитой членов своей семьи.

Деньги. У вас получится укрепить свое финансовое положение. Но с крупными тратами стоит повременить еще некоторое время.

Здоровье. Есть большой риск осложнений заболеваний. Если вы чувствуете недомогание, не стесняйтесь обратиться к врачу.

Карьера. Вы можете ощутить серьезную усталость от рабочего процесса. Но не унывайте. Удача вас ждет впереди.

Гороскоп Рак

Справедливость восторжествует. Ваши усилия будут замечены.

Любовь. Чтобы найти понимание, будьте готовы к тому, что вам придется научиться сдерживать свои эмоции.

Семья и дети. Рядом с вашими родственниками и друзьями вам так же придется держать себя в руках. Иначе вашими чувствами будут легко манипулировать.

Деньги. Экономить вам не придется. Однако стоит здраво оценивать свои траты и не растрачивать деньги на мелочи.

Здоровье. Проблемы со здоровьем неизбежны. Обратите внимание на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Карьера. Вам удастся сохранить стабильное положение. Но если вы желаете большего, придется бороться.

Гороскоп Лев

Резкие перемены в жизни помогут развеять неопределенность. Пришла пора сделать выбор.

Любовь. В отношениях наступит очищение. Одиночество не столь плохо, каким может показаться. Насладитесь им сполна.

Семья и дети. Не забывайте разговаривать с членами семьи. Быть может, вы теряете нечто важное.

Деньги. Приобретение давно задуманного бытового предмета в дом позволит открыть денежный поток.

Здоровье. Сосредоточьте внимание на хронических заболеваниях. Некоторые из них могут обостриться.

Карьера. Добрые вести помогут вам найти дорогу к долгожданным изменениям.

Гороскоп Дева

Внутренняя сила позволит вам избежать чрезмерных внутренних переживаний.

Любовь. Жизнь в этом плане преподнесет вам неожиданные сюрпризы. Вы ощутите необычную нежность к своему партнеру.

Семья и дети. Вам удастся получить удовольствие от семейной жизни и быта.

Деньги. Экономии не предвидится. Денежная удача позволит вам существенно увеличить доход.

Здоровье. Будьте осторожны. В этом месяце вас могут ожидать неприятные травмы.

Карьера. В работе вам предстоит вернуться к истокам. Это позволит вам найти утраченное вдохновение.

Гороскоп Весы

Утрата чего-то очень важного станет испытанием для вас и ваших близких.

Любовь. Кризис в отношениях. Обновите вашу излишнюю тревогу по поводу будущего. Постарайтесь не терять головы.

Семья и дети. Будьте готовы отдать старые долги. Ваша помощь понадобится близкому родственнику. Не отворачивайтесь от него.

Деньги. Обстоятельства заставят вас серьезно нуждаться в деньгах. Но не пытайтесь искать легкие пути заработка. Это ловушка.

Здоровье. О себе дадут знать старые травмы. Звезды советуют прибегнуть к народной медицине.

Карьера. Ваше положение надежно и стабильно. В этом месяце дела пойдут в гору.

Гороскоп Скорпион

Гонка за успехом непременно приведет к тупику. Возьмите перерыв и взгляните на ситуацию со стороны.

Любовь. Безграничное доверие к партнеру может обернуться для вас катастрофой. Прислушайтесь к своей интуиции. Не спешите.

Семья и дети. Старайтесь уделять больше времени родным людям. Вас всегда поддержат и дадут совет в трудную минуту.

Деньги. Переживания по поводу денежных средств не случайны. Вам стоит пересмотреть траты на ближайший месяц.

Здоровье. Стоит задуматься над сменой обстановки. Далекое путешествие позволит вашей нервной системе расслабиться.

Карьера. В делах возможны временные трудности. Стоит подумать о новом месте работы.

Гороскоп Стрелец

Время устраивать шабаш. Общение с близкими друзьями поможет вам настроить свои мысли.

Любовь. В отношениях продолжится поиск комфортных точек соприкосновения и обретения гармонии.

Семья и дети. Будьте готовы к тому, что вам предстоит стать жилеткой и добрым советчиком для друга с разбитым сердцем.

Деньги. Чтобы поймать финансовую удачу, вам придется проявить инициативность и изобретательность.

Здоровье. Уделите внимание внутренним органам. Сделайте особый упор на пищеварительной системе.

Карьера. Вы находитесь в подвешенном состоянии. Желая получить больше, вы тратите время на ненужные задачи, что мешают вашему развитию.

Гороскоп Козерог

Неожиданные предложения не заставят себя ждать.

Любовь. В отношениях случится преодоление кризиса. Но дальнейшая жизнь будет зависеть сугубо от принятых вами решений.

Семья и дети. Решения ваших родителей и близких людей окажут на вас серьезное давление. Вы можете ощутить серьезный упадок сил.

Деньги. Финансовые неудачи сменятся грандиозным успехом. Будьте уверены: экономить на себе не придется.

Здоровье. Стоит внимательно наблюдать за своим репродуктивным здоровьем. Не исключены гормональные сбои и беременность.

Карьера. Будьте готовы побороться за свои интересы. Действуйте напористо, чтобы добиться желаемого.

Гороскоп Водолей

Не прибедняйтесь. Внутри вас кипит энергия. Осталось ее найти.

Любовь. Очередные отношения не оправдают себя. Человек довольно быстро уйдет из вашей жизни. Это даст вам возможность принять важное решение.

Семья и дети. Вам предстоит вплотную заняться решением накопившихся семейных проблем. От этого зависит ваше будущее.

Деньги. Дополнительные финансы сами придут к вам в руки, причем в неожиданном количестве.

Здоровье. Признаки депрессии и выгорания могут прослеживаться с большей частотой. Старайтесь уделять больше времени себе и общением с домашними животными.

Карьера. Вас ждут непредвиденные изменения. Возможно, вам удастся попробовать себя в новом статусе или сменить сферу деятельности.

Гороскоп Рыбы

Непредвиденные траты не станут помехой для вашего хорошего настроения.

Любовь. Отношения становятся все крепче. Вы можете смело доверить секреты своему партнеру, будучи уверенным в его добродетели.

Семья и дети. Мечты и надежды о светлом будущем начнут исполняться, если к ним прикладывать усилия. Ваши начинания оценят и поддержат близкие люди.

Деньги. Будьте осторожны. Финансовая удача в этом месяце для вас весьма переменчива. Спонтанные покупки могут обернуться неожиданными последствиями.

Здоровье. Не спешите ставить себе диагнозы, начитавшись советов в интернете. В случае недомогания лучше обратитесь к врачу.

Карьера. В работе вас ожидает стабильность. В этом месяце не стоит спешить по карьерной лестнице. Довольствуйтесь тем, что есть.

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