Почти 23 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь в 2022 году

В среднем каждый житель региона потратил на покупку алкоголя 15,8 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувший год жители Удмуртии потратили на алкоголь 22,9 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, по сравнению с 2021 годом показатель вырос на 1,6%.

В целом удельный вес продажи спиртного от продажи продуктов, напитков и сигарет составляет 14,3%. На долю алкоголя в общем объеме оборота розничной торговли приходится 7,4%.

В среднем за 2022 год каждый житель региона потратил на покупку алкоголя 15,8 тысяч рублей. Наиболее популярными товарами стали пиво и пивные напитки – за минувший год продали 8,8 млн дкл. Для сравнения алкогольной продукции продали 2,4 млн дкл.

Напомним, алкоголизм в Удмуртии продолжает быть острой проблемой. Только за январь этого года в кабинеты регионального наркодиспансера доставили 872 человека. В это число входят пьяные водители, нарушители правопорядка и наркоманы.

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