Многодетная семья недалеко от Ижевска, которую могли выселить, сохранила свой дом

Фото: Анастасия Захарова

В деревне Каменное Завьяловского района разрешился вопрос с выселением многодетной семьи из барака, однако не так благополучно, как хотелось бы. Историю «Комсомолке» рассказала жительница дома Вероника.

Напомним, огласку история получила в 2021 году. Тогда соцсети взорвались из-за истории барака, который администрация Завьяловского района продала другому человеку без ведома жильцов. А в квартирах жили четыре разные семьи. При этом обитателям барака приватизировать свои квадратные метры не давали, потому что не было документов на постройку.

Спустя годы ситуация разрешилась. Выяснять отношения с новым собственником и властями жильцам надоело, и они просто откупились от владельца, заплатив ему 600 тысяч рублей.

«Все у нас хорошо теперь. Заканчиваем делать межевание уже с соседями. Потихоньку рассчитались. Многим помогли простые люди, даже не ожидала этого», – рассказа «Комсомолке» жительница дома Вероника.

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