Две женщины и трехлетняя девочка пострадали в столкновении 4 автомобилей в Удмуртии

По факту происшествия проводится проверка. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

26 февраля, примерно в 15:30 на 32 км дороги «Воткинск–Чайковский» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

36-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в сразу три других автомобиля: «Лада Гранта», «Датсун» и «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель и два пассажира «Шевроле Авео» – 63-летняя пенсионерка и трехлетняя девочка получили травмы различной степени тяжести. Отметим, что ребенок перевозилась без детского сидения.

По факту происшествия проводится проверка.

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