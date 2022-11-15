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Общество15 ноября 2022 12:30

Можно ли купить подарок на Новый год всего за 350 рублей?

10 идей для символических новогодних презентов
Алина Гужавина
Подскажем вам чем порадовать родных и близких в эти праздники

Подскажем вам чем порадовать родных и близких в эти праздники

Фото: Архив КП

В ожидании Нового года большинство жителей Ижевска начинают выбирать подарки заранее. Мы подготовили для вас подборку, которая поможет скомбинировать подарки на символическую сумму – всего за 350 рублей. А помогли нам консультанты различных магазинов столицы Удмуртии.

Крафтовые сладости

В магазинах города можно найти конфеты и шоколад на любой вкус и стоимость Банально? Подарите на Новый год авторские крафтовые сладости, украшенные посыпкой, миндальными лепестками или сухоцветами. Такой вариант презента отлично подойдет для продолжения вечера за столом с кружкой чая. Доступно к заказу в интернет-магазине сладостей RegMarket.

Фото: интернет-магазин RegMarket

Фото: интернет-магазин RegMarket

Плюшевая подушка

Если вашему близкому человеку критически не хватает тепла и объятий, в таком случае поможет большая плюшевая подушка в виде различных животных. Ее размеры действительно впечатляют, поэтому в новогодние праздники почувствовать себя одиноким точно не получится. Заказать можно в интернет-магазине «AliExpress».

Цена за такую подушку – 280 рублей, но заказывать нужно заранее, чтобы подарок успели доставить к праздникам.

Такая подушка станет отличным подарком!

Такая подушка станет отличным подарком!

Карты Таро

Самое завораживающее в новогоднюю ночь – прикосновение к волшебству и чуду. С картами Таро это желание будет вполне воплотимо в жизнь, поскольку узнать с помощью расклада, что будет с вашим финансовым состоянием или ждет ли вас новая любовь в ближайшее время, достаточно интересное занятие. С этим магическим атрибутом можно «разложить» свою жизнь по полочкам или же ради интереса заглянуть в будущее. Заказать их можно на «OZON» по вполне низкой цене – 320 рублей

Фото: интернет-магазин OZON

Фото: интернет-магазин OZON

Книга

Еще с детства нам родители говорили, что книга – лучший подарок на любой праздник. Это действительно так. Только вот совет: прежде чем выбирать такой презент близкому человеку, уточните его вкусы и предпочтения, в противном случае книга просто будет пылиться на полке до момента, когда читать будет уже нечего.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Музыкальная шкатулка с поворотным механизмом

А что, если добавить немного магии в привычную для нас домашнюю обстановку и представить, что находимся в Хогвартсе? Мелодия из «Гарри Поттера» или другого фильма может звучать у вас дома из небольшой таинственной музыкальной шкатулки. К тому же, такой сувенир подойдет в качестве подарка для любителей коллекционировать.

Стоит недорого, от 350 рублей, но если поискать, то можно найти и дешевле.

Фото: интернет-магазин OZON

Фото: интернет-магазин OZON

Печенье с предсказаниями

Новый год – время исполнения заветных желаний. Именно тогда происходит настоящее чудо, когда все, что ты загадал, – исполнится. А для того, чтобы хоть на мгновение увидеть будущее, можно подарить печенье с предсказаниями. В таком случае, у вас заранее появятся идеи для заветного «Хочу!».

Цена за упаковку – от 349 рублей.

Фото: интернет-магазин «Долина подарков»

Фото: интернет-магазин «Долина подарков»

Селфи-лампа

Хорошее освещение – залог удачных фотографий. Поэтому селфи-лампа просто маст-хэв в новогодний вечер. С ее помощью вы не только сможете осветить лицо, но и посмотреть в зеркало, чтобы поправить макияж или прическу. Крепится она очень просто, как обычная прищепка, только на телефон.

Цена приемлемая – 239 рублей на «Яндекс.Маркет».

Замечательный подарок для активных пользователей сети

Замечательный подарок для активных пользователей сети

Набор для выращивания

Что делать, если нет новогодней елки? Вырастить ее самому! Да, процесс не быстрый, но зато в результате через полгода или год своя лично выращенная елочка. Такой вариант отлично подойдет в качестве подарка. А в конце, когда уже вырастет полноценное дерево, придет пора для празднования очередного Нового года в кругу друзей и близких.

Стоимость как раз входит в рамки бюджета – 349 рублей.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Sweet box (коробка со сладостями)

Все мы знаем, что и взрослые, и дети не могут устоять перед шоколадом или конфетой. Тогда почему бы не сделать подарок, собранный своими руками, который будет наполнен любимыми десертами? В него могут войти: карамельки, шипучки, шоколадные фигурки с зайцем или Дедом Морозом. Также саму коробку можно украсить мишурой, положить внутрь гирлянду, памятные фотографии или приятные пожелания на наступающий год.

Наполнение можно подобрать на любой бюджет, главное – проявить фантазию и терпение при сборке.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Mystery box (таинственная коробка)

Хорошим решением для презента станет коробка с неизвестным наполнением. В этом может помочь третья сторона. Это может быть ваш друг или просто знакомый, который и займется всем содержимым: подберет предметы по описанию человека, и опираясь на его вкусы и предпочтения. Самое интересное, что ни вы, ни ваш получатель не будете знать, что находится внутри таинственной коробки.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

А вообще, не стоит ограничивать себя только магазинами. Фантазируйте и не отказывайтесь от возможности попробовать смастерить подарок своими руками. И вам будет приятно от процесса его создания, и получатель будет в восторге от вашего особого внимания.

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