Можно ли купить подарок на Новый год всего за 350 рублей?

Подскажем вам чем порадовать родных и близких в эти праздники Фото: Архив КП

В ожидании Нового года большинство жителей Ижевска начинают выбирать подарки заранее. Мы подготовили для вас подборку, которая поможет скомбинировать подарки на символическую сумму – всего за 350 рублей. А помогли нам консультанты различных магазинов столицы Удмуртии.

Крафтовые сладости

В магазинах города можно найти конфеты и шоколад на любой вкус и стоимость Банально? Подарите на Новый год авторские крафтовые сладости, украшенные посыпкой, миндальными лепестками или сухоцветами. Такой вариант презента отлично подойдет для продолжения вечера за столом с кружкой чая. Доступно к заказу в интернет-магазине сладостей RegMarket.

Фото: интернет-магазин RegMarket

Плюшевая подушка

Если вашему близкому человеку критически не хватает тепла и объятий, в таком случае поможет большая плюшевая подушка в виде различных животных. Ее размеры действительно впечатляют, поэтому в новогодние праздники почувствовать себя одиноким точно не получится. Заказать можно в интернет-магазине «AliExpress».

Цена за такую подушку – 280 рублей, но заказывать нужно заранее, чтобы подарок успели доставить к праздникам.

Такая подушка станет отличным подарком!

Карты Таро

Самое завораживающее в новогоднюю ночь – прикосновение к волшебству и чуду. С картами Таро это желание будет вполне воплотимо в жизнь, поскольку узнать с помощью расклада, что будет с вашим финансовым состоянием или ждет ли вас новая любовь в ближайшее время, достаточно интересное занятие. С этим магическим атрибутом можно «разложить» свою жизнь по полочкам или же ради интереса заглянуть в будущее. Заказать их можно на «OZON» по вполне низкой цене – 320 рублей

Фото: интернет-магазин OZON

Книга

Еще с детства нам родители говорили, что книга – лучший подарок на любой праздник. Это действительно так. Только вот совет: прежде чем выбирать такой презент близкому человеку, уточните его вкусы и предпочтения, в противном случае книга просто будет пылиться на полке до момента, когда читать будет уже нечего.

Фото: архив редакции

Музыкальная шкатулка с поворотным механизмом

А что, если добавить немного магии в привычную для нас домашнюю обстановку и представить, что находимся в Хогвартсе? Мелодия из «Гарри Поттера» или другого фильма может звучать у вас дома из небольшой таинственной музыкальной шкатулки. К тому же, такой сувенир подойдет в качестве подарка для любителей коллекционировать.

Стоит недорого, от 350 рублей, но если поискать, то можно найти и дешевле.

Фото: интернет-магазин OZON

Печенье с предсказаниями

Новый год – время исполнения заветных желаний. Именно тогда происходит настоящее чудо, когда все, что ты загадал, – исполнится. А для того, чтобы хоть на мгновение увидеть будущее, можно подарить печенье с предсказаниями. В таком случае, у вас заранее появятся идеи для заветного «Хочу!».

Цена за упаковку – от 349 рублей.

Фото: интернет-магазин «Долина подарков»

Селфи-лампа

Хорошее освещение – залог удачных фотографий. Поэтому селфи-лампа просто маст-хэв в новогодний вечер. С ее помощью вы не только сможете осветить лицо, но и посмотреть в зеркало, чтобы поправить макияж или прическу. Крепится она очень просто, как обычная прищепка, только на телефон.

Цена приемлемая – 239 рублей на «Яндекс.Маркет».

Замечательный подарок для активных пользователей сети

Набор для выращивания

Что делать, если нет новогодней елки? Вырастить ее самому! Да, процесс не быстрый, но зато в результате через полгода или год своя лично выращенная елочка. Такой вариант отлично подойдет в качестве подарка. А в конце, когда уже вырастет полноценное дерево, придет пора для празднования очередного Нового года в кругу друзей и близких.

Стоимость как раз входит в рамки бюджета – 349 рублей.

Фото: архив редакции

Sweet box (коробка со сладостями)

Все мы знаем, что и взрослые, и дети не могут устоять перед шоколадом или конфетой. Тогда почему бы не сделать подарок, собранный своими руками, который будет наполнен любимыми десертами? В него могут войти: карамельки, шипучки, шоколадные фигурки с зайцем или Дедом Морозом. Также саму коробку можно украсить мишурой, положить внутрь гирлянду, памятные фотографии или приятные пожелания на наступающий год.

Наполнение можно подобрать на любой бюджет, главное – проявить фантазию и терпение при сборке.

Фото: архив редакции

Mystery box (таинственная коробка)

Хорошим решением для презента станет коробка с неизвестным наполнением. В этом может помочь третья сторона. Это может быть ваш друг или просто знакомый, который и займется всем содержимым: подберет предметы по описанию человека, и опираясь на его вкусы и предпочтения. Самое интересное, что ни вы, ни ваш получатель не будете знать, что находится внутри таинственной коробки.

Фото: архив редакции

А вообще, не стоит ограничивать себя только магазинами. Фантазируйте и не отказывайтесь от возможности попробовать смастерить подарок своими руками. И вам будет приятно от процесса его создания, и получатель будет в восторге от вашего особого внимания.

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