Фестиваль «Всемирный день пельменя» проведут в Удмуртии с 6 по 11 февраля

Фото: vk.com/pelmenfest

В девятый раз в Удмуртии проведут ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Развлекательные мероприятия продлятся с 6 по 11 февраля 2023 года. Основной темой Пельменьфеста стала гордость за родной регион. Слоганом фестиваля назвали фразу «По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!» или «Асьме сямен! Удмурт сямен! Ческыт!».

Гости фестиваля смогут насладиться мастер-классами по изготовлению пельменей, тематические рубрики на ДАУР ТВ, экскурсиями по самым «пельменным» местам Удмуртии, а также активностями с национальным колоритом. Также пройдет акция «Пельменный привет», в рамках которой посетители Пельменьфеста смогут отправить открытку в любую страну мира. Кроме того будет организована куча конкурсов, например, конкурс аватарок и конкурс мемов «Пельмем». Отметим, что основные события пройдут на Центральной площади Ижевска.

И еще состоится розыгрыш «Годового запаса пельменей». Он пройдет 11 февраля.

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