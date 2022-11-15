«Русский цыган» Руслан Дюкин из Удмуртии выступил на программе «Привет, Андрей»

Руслан Дюкин на шоу «Привет, Андрей!». Фото: скриншот из видео

12 ноября в эфир телеканала «Россия 1» вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей!» (12+), участником которой стал житель удмуртского поселка Яр Руслан Дюкин. Слепой от рождения, он порадовал телезрителей песней и игрой на баяне.

С детства соседями Руслана являются цыгане. За дружбу с ними местные жители прозвали певца «русский цыган» и именно так его представил ведущий шоу Андрей Малахов.

Дюкин спел народную песню «Цыгане шумною толпою» и немного рассказал о себе. Как оказалось, он играет на всех 4 видах музыкальных инструментов: клавишных, духовых, струнных и кнопочных. Мужчина ездит по деревням и выступает в местных клубах.

«Мы согреваем своим творчеством людей, дарим им радость. И цыганские песни поем, и русские, ну, и эстраду тоже гоним»,– рассказал Дюкин.

В качестве подарка певец привез Малахову мозаику из пластилина, которую сделала его дочь, а также мелодику специально для сына ведущего.

Глава Ярского района Александр Старцев поздравил Дюкина на своей странице в ВКонтакте.

«Не смотря на инвалидность (Руслан слеп с детства), у него очень доброе сердце и врожденный талант. Руслан играет на разных музыкальных инструментах, сочиняет стихи, поет песни. Участвует в музыкальных конкурсах разного уровня. Я очень горд, что в нашем районе живут такие талантливые люди!», – написал Старцев.

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