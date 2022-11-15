Три дня мужчина из Ижевска избивал и душил родную мать

мужчина заключен под стражу
Фото: Мария Бакланова
46-летнего жителя Ижевска осудят за избиение своей матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Летом этого года пьяный обвиняемый в течение трех дней вымогал у своей пожилой мамы деньги и угрожал убийством. Когда она отказывала ему, он бил ее по голове и душил. В один из дней в приступе агрессии мужчина сломал матери палец на правой руке, нос и ребро.
Уголовное дело по статье «Разбой» направили в суд для рассмотрения по существу. На данный момент мужчина находится под стражей.
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