Три дня мужчина из Ижевска избивал и душил родную мать

мужчина заключен под стражу Фото: Мария Бакланова

46-летнего жителя Ижевска осудят за избиение своей матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Летом этого года пьяный обвиняемый в течение трех дней вымогал у своей пожилой мамы деньги и угрожал убийством. Когда она отказывала ему, он бил ее по голове и душил. В один из дней в приступе агрессии мужчина сломал матери палец на правой руке, нос и ребро.

Уголовное дело по статье «Разбой» направили в суд для рассмотрения по существу. На данный момент мужчина находится под стражей.

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