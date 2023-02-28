Четверо человек пострадали в столкновении двух легковушек под Ижевском

Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

27 февраля, примерно в 7:45 на 51 км дороги «Ижевск-Воткинск» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

33-летняя женщина за рулем «Киа Рио» – 33-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Хендай», под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 64-летняя женщина-пассажир «Киа Рио», а также два пассажира «Хендая» – 49-летняя женщина и 50-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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