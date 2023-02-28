Демонтаж ледового городка на Центральной площади в Ижевске начнется 28 февраля

Работы начнутся уже сегодня
Фото: Мария Бакланова
Сегодня, 28 февраля в Ижевске приступят к демонтажу ледового городка на Центральной площади. Об этом сообщает администрация города.
Такое решение приняли из-за грядущего потепления. Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на эту весну.
Жителей попросили быть аккуратнее во время посещения Центральной площади во время проведения работ. Напомним, строительство ледового городка началось в начале декабря. Тогда корреспондент «Комсомолки» отправился на площадку и пообщался со скульптором Анфимом Ханыковым.
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