Демонтаж ледового городка на Центральной площади в Ижевске начнется 28 февраля

Работы начнутся уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 28 февраля в Ижевске приступят к демонтажу ледового городка на Центральной площади. Об этом сообщает администрация города.

Такое решение приняли из-за грядущего потепления. Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на эту весну.

Жителей попросили быть аккуратнее во время посещения Центральной площади во время проведения работ. Напомним, строительство ледового городка началось в начале декабря. Тогда корреспондент «Комсомолки» отправился на площадку и пообщался со скульптором Анфимом Ханыковым.

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