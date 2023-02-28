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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:25

Радиостанции Удмуртии вновь взломали и объявили о ложной воздушной тревоге

Жителей попросили не паниковать
Софья Кель
В последний раз серверы взломали 22 февраля

В последний раз серверы взломали 22 февраля

Фото: Мария Бакланова

Хакеры вновь атаковали ряд серверов радиостанций и телеканалов в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Хакеры объявили воздушную тревогу. МЧС России заверило жителей страны в том, что эта информация ложная.

Напомним, менее недели назад радиостанции страны также были взломаны. Тогда в эфире объявили об угрозе ракетного взрыва.

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