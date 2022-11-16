«Дом 1000 червей»: вермифермер из Ижевска рассказала о своем необычном и экологичном хобби

Черви – незаменимые помощники в борьбе с органическим мусором фото: @ivbachkova

Вопросы экологии были и остаются важными для Удмуртии. Ведь благоприятная среда – это залог здоровья не только будущих поколений, но и всех, и каждого. Экоактивисты делятся своими секретами полной переработки органических отходов.

В разговоре с журналистом «Комсомолки» экоактивист Ирина Бачкова рассказала о переработке органических отходов при помощи вермикомпостера.

Эколог по зову сердца

Ирина Бачкова занимается вопросами экологии по зову души. Сама она по образованию инженер-математик-программист и работает госслужащей. Еще 8 лет назад Ирина примкнула к движению «Зеленый паровоз». Это движение занимается разделением разных видов бытовых отходов.

Для Ирины логичным продолжением экологических инициатив стало решение «мусорной проблемы» в собственном доме. Как оказалось, в мусорном ведре остается в основном органика.

«На утилизацию этого вида отходов при помощи «вермиков» (так экоактивисты называют червей – прим. ред.) меня вдохновила Лиля Шустова. Она, в принципе, считается мамой «Зеленого паровоза». На тот момент она организовывала коллективные заказы этих червей. Как-то, в 2020 году, еще до пандемии, она оформила совместную закупку чешских вермикомпостеров, в котором я поучаствовала, заказав один», – вспоминает Ирина Бачкова.

«1000 мусорных тружеников в одной коробке»

Вермикомпостер – это специальный контейнер для переработки органических отходов, внутрь которого помещаются черви и органические отходы.

Классический вермикомпостер: @ivbachkova

Для червей необходимы особые условия содержания, специально подобранные температура и влажность. Они зависят от породы червя, размеров контейнера, а также объемов необходимого для переработки мусора.

По словам Ирины, с 2020 года у нее живет около 1000 червей. Суть технологии работы этих «мусорных тружеников» проста. Черви поедают органику, которой их снабжает владелец вермикомпостера. В результате они вырабатывают удобрение, вернее компост, – вермичай. На таком вермикомпосте очень хорошо растет зелень и рассада.

Опыт использования этого удобрения у Ирины уже три года, и компоста хватает не только ей самой, но и ее маме. Также она отметила, что подобные вермифермы очень интересны детям.

Кормить мягким и с гнильцой

Для ползающих существ необходимо тщательным образом подготавливать пищу. Сперва ее необходимо заморозить, потом разморозить, чтобы она размякла и не была холодной. Это необходимо потому, что черви не могут есть и усваивать твердые продукты. В природе они едят уже подгнившую органику. Поэтому если положить неподготовленные отходы, им придется ждать, когда начнется процесс гниения, а это сопровождается неприятными ароматами.

«Всю органику я даю им после разморозки, так сказать, в полуготовом состоянии. Так они могут сразу приступать к еде», – делится секретом Ирина.

По ее словам, когда даешь червям пищу, то они настолько быстро едят, что буквально чавкают.

«Открывают, нюхают – а там пахнет лесом»

Ирина Бачкова утверждает, что, вопреки мнению большинства о плохом запахе отходов, из вермикомпостера доносится запах леса и влажной, прелой листвы.

С 2020 году у Ирины поселилось более 1000 червей фото: @ivbachkova

«Когда гости приходят, они часто интересуются, что за красивый контейнер стоит в комнате? Я им честно отвечаю, что там черви перерабатывают отходы. Недоумение, недовольство, неприятие на лице – стандартная реакция. Все же считают, что мусор дурно пахнет. Но спор всегда заканчивается одинаково – проверкой. Открывают, нюхают – а там пахнет лесом», – сообщает эколог.

Ирина объясняет, что запах помойки появляется от того, что органика гниет без доступа воздуха и рядом с неорганическими отходами. В результате происходят разные химические реакции, которые и вызывают неприятный запах.

«Добродушные, но апатичные черви»

Удивительно, но несмотря на то, что внешне кольчатые черви похожи друг на друга, существует множество их видов. У самой Ирины Бачковой живут разные виды червей, которых объединяет родовое обозначение «старатели». О них энтузиаст экологической переработки отходов говорит с полным знанием дела.

Старатели, живущие у Ирины, – владимирские. Их вывели во Владимирской области более приспособленными к климату России и неприхотливыми в уходе, способными выживать на улице в отличие от их нежных калифорнийских сородичей, которые могут жить только в теплом климате.

Еще среди червей популярны дендробены. Этот вид больше и активнее, чем старатели. За это их любят рыбаки. Но они довольно привередливы к условиям и даже могут пытаться убежать, если им что-то не нравится.

«Владимирские – добродушные червячки по своей натуре. Если им что-то не нравится, им проще отползти в сторону и тихонько умереть. В отличие от простых дождевых, они очень много едят и быстро размножаются. Идеальная порода для наших широт, чтобы органика быстрее перерабатывалась», – поделилась эколог.

«Семьям червей нужен покой, влажность и приватность»

По словам Ирины, владимирские старатели неприхотливые. И, по ее мнению, особый уход им не требуется.

Не всем червям нужен особый уход фото: @ivbachkova

«Но это моим. Если вы только запускаете новую систему, купили новый вермикомпостер или семью в него, то надо запустить в работу, посмотреть, как живут червячки. При этом не стоит часто к ним заглядывать. Они не любят этого. Для них важно сохранять микроклимат и влажность. У меня дома довольно тепло. Поэтому им не нужно дополнительное отопление, а влажность поддерживается за счет размороженных продуктов. Если внутри вермикомпостера сухо, черви могут погибнуть. К слову, они поддерживают некую саморегуляцию. Это значит, что они могут размножаться только до того момента, пока им хватает места и еды».

Как черви помогут экологии?

Ирина Бачкова видит достаточно перспективным развитие органической переработки в Удмуртии через вермикомпостинг. Она и сама с удовольствием делится опытом в социальных сетях, через видео и посты. По ее словам, люди, волнующиеся за экологию, рано или поздно приходят в экологические движения и сами начинают что-то делать.

«За последние три года увеличилось количество людей, осознанно выбирающих действия в поддержку экологии. У нас существует даже группа «Удмуртия берется за органику». Ее участницы выиграли грант и потом целый год вели в этом направлении активную работу. Устраивали мастер-классы по вермикомпостерству. Рассказывали, как ухаживать за червями, ходили с лекциями по школам, даже сами закупали червячков». Наша собеседница выразила уверенность в том, что эта экологическая инициатива будет приживаться и развиваться у нас дальше.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На Заречном шоссе в Ижевске открылся новый сквер

В доме на улице Ипподромной в Ижевске обрушился потолок

Почти 584 тысячи жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа