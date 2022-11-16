Почти 584 тысячи жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа

Вакцинация от гриппа идет в том числе в торговых центрах Удмуртии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
584 тысячи жителей Удмуртии привились от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Почти 435 тысяч из них – взрослые. Это 66 % от подлежащих вакцинации. Также защищены от вируса почти 149 тысяч детей (60 % от подлежащих вакцинации).
Среди людей старше 60 лет привились более 165 тысяч человек. Всего планируется привить 60 % населения.
Поставить прививку можно в поликлиниках, центре общественного здоровья на пл. 50 лет Октября и в торговых центрах.
«Пока была высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, случаи гриппа на территории Удмуртии фиксировались достаточно редко.
Тем не менее, вакцинация от гриппа велась регулярно. В этом сезоне прогнозируется рост заболеваемости этим опасным вирусом. Вакцинация от гриппа особенно важна для людей, которые относятся к «группам риска» - лиц старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, детей дошкольного и школьного возраста», – прокомментировала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.
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