Почти 584 тысячи жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа

Вакцинация от гриппа идет в том числе в торговых центрах Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

584 тысячи жителей Удмуртии привились от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Почти 435 тысяч из них – взрослые. Это 66 % от подлежащих вакцинации. Также защищены от вируса почти 149 тысяч детей (60 % от подлежащих вакцинации).

Среди людей старше 60 лет привились более 165 тысяч человек. Всего планируется привить 60 % населения.

Поставить прививку можно в поликлиниках, центре общественного здоровья на пл. 50 лет Октября и в торговых центрах.

«Пока была высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, случаи гриппа на территории Удмуртии фиксировались достаточно редко.

Тем не менее, вакцинация от гриппа велась регулярно. В этом сезоне прогнозируется рост заболеваемости этим опасным вирусом. Вакцинация от гриппа особенно важна для людей, которые относятся к «группам риска» - лиц старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, детей дошкольного и школьного возраста», – прокомментировала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

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