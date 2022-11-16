На Заречном шоссе в Ижевске открылся новый сквер

Фото: сайт администрации Ижевска

На месте пустыря у дома 27 на Заречном шоссе в Ижевске появился сквер под названием «Зеленая пристань». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инициаторами благоустройства стали местные жители. В 2020 году они победили в конкурсе по инициативному бюджетированию.

На пустыре вырубили все деревья, а затем высадили новые и выровняли поверхность земли. Пешеходные дорожки разделяют сквер на несколько зон: с качелями для детей, с тренажерами для спортсменов и со скамейками для любителей тихого отдыха. В центре находятся декоративный мостик и подсвечивающийся в ночное время глобус из металла.

«Раньше люди обходили это место. Заросли, мусор, темнота – не самое приятное место для прогулок. Теперь мы все почистили, пустырь стал зоной отдыха рядом с домом, никуда ходить не надо. Все, что мы установили в сквере, активно используется», - поделилась участница инициативной группы Надежда Парфенова.

В этом сезоне сквер дополнили дорожка для бега и кусты пузыреплодника. До конца года жители района хотят установить именную арку перед входом в сквер.

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