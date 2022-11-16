Суммы в платежках вырастут: чего ждать от новой системы оплаты теплоснабжения

Новая система оплаты теплоснабжения вызвала много вопросов у горожан Фото: Мария Бакланова

С сентября жители Ижевска оплачивают услуги теплоснабжения в течение отопительного сезона, а не всего календарного года, как это было раньше. Вопросов накопилось много. На них ответили Денис Детинкин, директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», и Владимир Гуляев, заместитель главы администрации города Ижевска по ЖКХ и строительству.

Зачем нужен был переход на новую систему оплаты?

Так решило 60 % жителей Ижевска, которые высказали свое мнение в опросе, проведенном городской властью. Позицию ижевчан услышали, и осенью прошлого года было принято решение о том, что оплачивать тепло жители столицы Удмуртии будут в течение восьми месяцев.

Каких изменений ждать в суммах квитанций?

Суммы, безусловно, изменятся. Все зависит от площади квартиры: чем она больше, тем выше суммы в платежках. Причем этот принцип действует и для домов, где установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ) на тепло (общее потребление распределяют пропорционально площади квартиры), и при его отсутствии (вместо общего потребления действует норматив).

Отметим, что в случае с ОДПУ конечная сумма в квитанциях будет зависеть от погоды, – чем холоднее на улице, тем больше будет оплата. А в домах без приборов учета увеличение оплаты – следствие того, что общее начисление будет делиться лишь на 8 месяцев вместо 12.

«Мы проанализировали начисления по одному из лицевых счетов, – рассказал директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин. – Его владелец проживает в 4-комнатной квартире в панельном доме самой распространенной в Ижевске 467-й серии. В июле 2022, когда расчет проводился по схеме 1/12, клиент заплатил 2 758 руб. В сентябре Ижевск перешел на отопление по факту, и затраты потребителя составили в сентябре 78 руб., а в октябре – 2 335 руб. Мы видим ощутимую разницу в начислениях. Клиент заплатил по фактическому потреблению значительно меньше в связи с тем, что первые месяцы осени оказались достаточно теплыми. Ноябрь, скорее всего, будет похолоднее. Сумма будет выше», – объяснил Денис Детинкин.

То, что для Ижевска новшество, для других городов России и некоторых в Удмуртии – уже давно реальность. Исходя из их опыта, суммы в платежках могут вырасти в 1,5 – 2,3 раза. И если оплата услуг ЖКХ станет серьезной финансовой нагрузкой на семью, превышающей 22 % дохода семьи, горожане смогут воспользоваться возможностью получения субсидии. Ну а многодетные семьи продолжат получать компенсацию в размере 30 %.

Можно ли снизить платежи?

Конечно, можно, говорят специалисты. Первым делом стоит обратить внимание на энергоэффективность дома и устранить источники теплопотерь: установить пластиковые окна в подъездах, утеплить межпанельные швы, установить системы регулирования теплоснабжения (чтобы исключить перетопы) и т. д. Более подробную инструкцию можно найти на сайте Удмуртского филиала «Т Плюс».

Будет ли перерасчет?

До 1 января 2023 года будет сделан перерасчет за 8 месяцев 2022 года. И как заверили специалисты, по большей части перерасчет будет в сторону потребителя. То есть горожанам вернут часть средств, которые будут направлены в счет будущего платежа за декабрь.

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