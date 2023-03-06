Погода на неделю в Ижевске: в столице Удмуртии потеплеет до +3 градусов

Ожидается потепление Фото: Мария Бакланова

Мартовская праздничная неделя подарит жителям Удмуртии не только дополнительный выходной день, но и первое весеннее тепло. Но это не исключает вероятность осадков. Синоптики предупреждают об оттепели, которая, впрочем, продлится недолго. К выходным мы снова ощутим значительное похолодание. «Комсомолка» расскажет подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 6 марта, на столбике термометра в Ижевске днем ожидается до -2°С, а к ночи похолодает до -6°С.

Во вторник, 7 марта, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии пройдет небольшой снег. Днем столбик термометра опустится до -1°С, ночью до -9°С. При этом на сервисе Яндекс.Погода показатели отличаются. Так, день во вторник будет прохладнее, а ночь теплее. Ожидаются температуры от -2°С до -6°С. Утром подует юго-западный ветер со скоростью около 3-4 м/с.

В среду, 8 марта, в Ижевске ожидается усиление снегопада. Росгидрометцентр обещает сохранение температурных показателей вторника – до -1°С, Яндекс – до -4°С. Ночью ожидаются температуры от -3 до -6°С. Ветер южный 3-4 м/с.

Четверг, 9 марта, станет одним из первых теплых дней праздничной недели. Температура поднимется до +2°С. Жителей Удмуртии ожидает пасмурная погода и снег с дождем. Ночью температура опустится до -2.. -3°С. В течение суток сохранится южный ветер около 4-6 м/с.

В пятницу, 10 марта, в Ижевске впервые за неделю, по данным Росгидрометцентра, не ожидается осадков. А вот Яндекс.Погода все же обещает жителям Ижевска снегопад в первой половине дня. Сервисы также разошлись и в температурных показателях погоды. Росгидромет сообщает о потеплении до +1°С, в то время как Яндекс .Погода сообщает, что нас ожидает резкое похолодание до -4.. -6°С, ночью температура упадет до отметки от -3 до -5°С.

В субботу, 11 марта, по данным Росгидрометцентра, столицу Удмуртии ожидает самый теплый день недели. Днем воздух прогреется до +3°С, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Но по данным Яндекса, будет гораздо холоднее – столбик термометра не поднимется выше -4°С. Ночью столбик термометра опустится на отметку от -4 до -8°С.

В воскресенье, 12 марта, небольшие снегопады продолжатся. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит -2…0°С. Ночью похолодает до -4°С. Западный ветер сменится на юго-восточный, скорость около 3 м/с сохранится.

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