15 человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Сабурова в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Рано утром 6 марта в 9-этажном доме на улице Сабурова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Примерно в 3:13 сработала автоматическая пожарная сигнализация. По приезде пожарные обнаружили возгорание в подъезде на 6 этаже – загорелись вещи. Пламя повредило три оконные рамы на 6 и 7 этажах. Также закоптились стены. Общая площадь пожара составила 14 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей. Причины и обстоятельства пока неизвестны.

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