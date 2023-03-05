Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй после короткой программы в финале Гран-при России

Повторить свой прошлый рекорд спортсменке не удалось. Фото: fsrussia.ru

Об итогах короткой программы в финале серии Гран-при России на официальном сайте сообщила Федерация фигурного катания на коньках.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй. Она набрала 81,09 баллов. Выиграла Аделия Петросян с 85,62 баллами, а третье место получила Камила Валиева за 78,97 баллов.

Тройной аксель в начале проката Елизавете Туктамышевой удался, но тулуп в каскаде с тройным лутцем получился уже не идеально. До своего личного рекорда спортсменка в этом сезоне немного не дотянула. Напомним, на этапе Гран-при в Москве она заработала 84,05 баллов в короткой программе, также она победила на шестом этапе Гран-при в Перми.

«Я думала, что будет намного тяжелее. Потому что и очень ответственно, и очень жарко на льду было. Я думала, что это как-то может повлиять. Но такая энергетика была от зала, что я получила просто сплошной кайф сегодня», – поделилась эмоциями Елизавета Туктамышева.

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