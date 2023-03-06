Погода в Ижевске на день: 6 марта пасмурно и -2 °С

Весна уже не за горами Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода, возможен снег с дождем. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -2 °С. Ветер юго-западный 4-5 м/с. Ночью похолодает до -6 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 733 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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