Погода в Ижевске на день: 6 марта пасмурно и -2 °С

Весна уже не за горами
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода, возможен снег с дождем. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше -2 °С. Ветер юго-западный 4-5 м/с. Ночью похолодает до -6 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 733 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй после короткой программы в финале Гран-при России
13 собак и 8 кошек из Удмуртии выехали со своими владельцами за пределы страны с начала 2023 года
Футболисты «Зенит-Ижевск» одолели соперников из липецкого «Металлурга» в контрольном матче со счетом 3:1