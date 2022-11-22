Как помочь животным при обморожении

Домашние животные, даже самые пушистые не любят низкие температуры фото: архив «КП» – Ижевск

Тепла можно уже не ждать до весны. Отрицательные температуры уже вовсю властвуют в Ижевске, и к ним нелегко привыкнуть не только людям, но и домашним питомцам. В эфире программы «Ветеринарный факультет» радио «Адам» (104,5 FM 12+) ветеринар Вячеслав Милаев рассказал о том, как распознать обморожение у питомца, поможет ли пушистикам одежда, и как оказать им необходимую помощь.

Первые признаки обморожения

Домашние животные по большей части не подготовлены к резким перепадам температуры, а это значит, что велик риск получить обморожение.

И у собак, и у кошек может быть плотный подшерсток, но это не означает, что они на 100% защищены от холодов. К первоначальным признакам относятся: дрожь в теле из-за попыток согреться, чрезмерное вылизывание частей тела и снижение активности. Вячеслав Милаев рассказал, что обморожение имеет четыре стадии, где, например, первая – покраснение кожи, а четвертая – некроз.

Какие симптомы могут появиться у животного в случае обморожения:

- участки тела, где нет густого шерстяного покрова, могут стать бледными или даже сероватыми;

- следующая стадия определяется уже посиневшими конечностями и, нередко, тяжелой одышкой животного;

- при глубоком обморожении кожа становится почти черной, появляются волдыри.

Как помочь животному?

Если у животного появились первые признаки обморожения участков тела, нужно быстро начинать действовать.

«Самое важное, что необходимо сделать в любом случае, – отнести животное в теплое место, чтобы оно согрелось, пришло в себя и отдохнуло в безопасности. Рядом можно положить грелки или бутылки с горячей водой», – рассказывает эксперт.

Поможет ли одежда?

Специальная одежда может помочь пережить холода фото: архив «КП» – Ижевск

На улицах города нередко можно заметить наряженных питомцев. Вот только – это мода, или же хозяева понимают всю серьезность проблемы и пытаются уберечь животное от воздействия холода?

«Первым делом у животных в холода замерзают конечности, уши и внешние половые органы. Пуховики и обувь могут в некотором плане спасти положение», – рассказывает Вячеслав Милаев.

Лучше всего для одежды подойдет плотная болонья. Она не только защитит от холода, но и оттолкнет воду. К тому же костюм отлично дополнит мягкая закрытая обувь.

Купить костюм можно в зоомагазине, но для этого не забывайте своего питомца дома. Возьмите его с собой и убедитесь, что одежда не сковывает движения и подходит по размеру.

Должны ли прогулки быть долгими?

В морозы стоит гулять не более 20 минут фото: архив «КП» – Ижевск

Решайте сами. Если чувствуете, что вы и ваш четвероногий друг трясетесь от холода, то лучше завершить прогулку и вернуться в теплое помещение.

«Все индивидуально для каждого животного. Некоторые молодые собаки с удовольствием могут долго гулять на улице и при низких температурах, с возрастом это часто меняется. И при температурах ниже -10 °C животные могут быстро сделать все свои дела и поспешить домой греться», – рассказывает Вячеслав.

Когда температура воздуха достигает -20 °C, лучше сократить пребывание на улице до минимума.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Переход на оплату отопления «по факту» в Ижевске: как понять, что платежки слишком высокие, и как решить проблемы

Учительница из Удмуртии ставила на горох ученика второго класса и заставляла одноклассников бить его

Температура будет соответствовать климатическим нормам конца декабря: синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней