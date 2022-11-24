Зеленый кафтан оружейника: за что их вручали и какие преимущества получали их обладатели

Зеленые кафтаны вручались только лучшим оружейникам. Фото: IZ-article

История зеленого кафтана началась еще в далеком 18 веке. Такую одежду носили только почетные мастера, которые внесли вклад в оружейное развитие города. Зеленый кафтан с золотым галуном на груди стал визитной карточкой ижевских оружейников. К такой эксклюзивной и пожизненной награде в 1857 году по указу Александра II также прилагались трость, цилиндр и царская грамота. «Комсомолка» узнала историю кафтана.

Отличительные знаки

На парадную форму оружейников пришивались знаки трудового отличия, отлитые из серебра и золота. Позже нашивки из золотой тесьмы за безупречную выслугу лет перешли уже в иной форме и на наградные кафтаны. Так, например, прослужившие во славу ижевского оружия 10 лет удостаивались одной такой золотой полоски. Чем больше срок, тем, соответственно, больше отличительных знаков было на левом рукаве кафтана.

Фасон парадной одежды оружейников утвердился далеко не сразу: шиться она должна была по типу обычного русского кафтана со сборками под талией, но главное отличие – закругленные углы воротника, обшитые золотой тесьмой.

Зеленые кафтаны вручались только лучшим оружейникам. Фото: IZ-article

Первые кафтанщики

Первыми в истории кафтанщиками стали Григорий Никифорович Старков и Григорий Никифорович Светлолобов. Они оба получили свои награды в 1819 году. Ижевский краевед Евгений Шумилов насчитал 602 обладателей зеленых кафтанов, из них 412 – целые поколения наших земляков. Награды удостаивались также и мастера Воткинского завода, но статус и дизайн одежды отличался: кафтан не выглядел таким богатым по сравнению с ижевским, а также не был утвержден царем.

В 1913 году уже Николаем II был подписан указ о награждении еще 28 выдающихся ижевчан. Однако самым щедрым на награду стал Александр II – за годы своего правления 176 оружейников Ижевска стали обладателями кафтана.

Награда вручалась в первый день Пасхи. Это делалось для того, чтобы усилить радость от получения кафтана православными тружениками.

Отмена наказания розгами

Главным преимуществом обладания кафтаном был иммунитет: никто не имел права наказывать оружейника розгами или другими способами. Однако были и исключения. Так, например, за систематическое употребление алкоголя могли посадить под арест. За непотребные действия оружейников могли изъять нашивку, но данных про лишение кафтана нет.

В обычной жизни носители кафтана обладали огромным авторитетом: им доверяли во всем и выбирали их на должности артельщиков, старшинами и старостами в своих цехах. Их также именовали «избранными от общества при совещании в общественных делах и учинении приговоров». По сути, это современные депутаты.

Знакомые лица

С начала 19 по начало 20 века в список лучших вошли не только оружейники, но и металлурги, а также подсобные рабочие. После 1915 года традиция вручения кафтанов прервалась, а в 21 веке и вовсе единственным обладателем почетной награды в 2002 году стал Михаил Тимофеевич Калашников. Именно ему спустя семь лет, в 2009 году, вручили уже современный кафтан за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса.

Последним обладателем зеленого кафтана стал Владимир Ярыгин. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

10 ноября 2022 года награду вручили его последователю – конструктору механического завода Ижевска Владимиру Александровичу Ярыгину. Именно его боевые пистолеты стоят на вооружении российской армии. После этого на основе оружия был создан спортивный пистолет «Викинг». Одной из последних разработок Ярыгина стал еще один спортивный пистолет MP-446C-026 для соревнований по «практической стрельбе».

Напомним, что в Ижевске находится несколько памятников, посвященных ижевским оружейникам. Один из них – на набережной пруда, его возвели в честь 200-летия первого оружейного завода в России. Ижик – вторая статуя, которая установлена на центральной площади.

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