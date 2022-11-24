18-сантиметровый слой снега и 10-балльные пробки на дорогах после снегопада в Ижевске

Водителям стоит быть осторожнее Фото: Архив КП

Вчера Удмуртский гидрометцентр предупредил жителей республики о сильном снегопаде. И прогноз оправдался. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, за ночь выпало от 11 до 18 см снега.

Ситуация на дорогах сложная. Жители жалуются на гололедицу и снежный накат. Судя по информации сервиса «Яндекс. Пробки», этим утром пробки в Ижевске достигли максимума - десяти баллов. Цены на такси также значительно возросли.

Водителей просят быть крайне осторожными и внимательными, а также не парковаться на обочинах дорог.

Напоминаем, что ранее глава Ижевска рассказал как этой ночью дорожники боролись со снегопадом.

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