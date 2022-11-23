Провал с водой образовался во дворе многоквартирного дома в Сарапуле

Яма образовалась недалеко от детской площадки Фото: Таня Малец

Во дворе одного из многоквартирных домов в Сарапуле образовался провал с водой. Этим делятся местные жители через соцсети.

Дом расположен по адресу ул. Степана Разина, 61. Провал произошел рядом с детской площадкой. Территорию уже обнесли ограждением.

Очевидцы сообщают, что происшествие обошлось без жертв.

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