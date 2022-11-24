Глава Ижевска рассказал о борьбе со снегопадом

Фото: Олег Бекмеметьев

Накануне, 23 ноября, Ижевск накрыл первый серьезный снегопад. Вечером выпало 4,7 мм осадков, а за ночь – еще более 10 мм снега. Синоптики в прогнозах неутешительны – сегодня целый день ожидается продолжительный снег.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в свои соцсетях отчитался о том, какие меры принимались накануне в городе в борьбе со снегом.

«С началом снегопада в город вышла техника на просыпку дорог противогололедным материалом. Обработали все основные магистрали. Несколько часов – на то, чтобы реагент вступил в реакцию со снежной массой. За это время город разъехался по домам. Не без пробок, но колонны техники в вечерний час-пик их бы только усилили», - написал градоначальник.

По его словам, с 20:00 23 ноября на дороги вышла ночная дорожная смена. Полный цикл движения по городу колонны машин совершают за 4 часа. Они сгребают смешанную с реагентом массу к обочинам.

«Глубокой ночью вновь обработка противогололедным материалом и к утру повторный объезд колоннами по основным улицам и тротуарам вдоль дорог. Также к утру ручники отработают подходы к остановкам, подземным переходам, к социальным объектам», - уточнил Бекмеметьев.

Сегодня по плану расчистка межквартальных проездов, частного сектора и дочистка тротуаров.

Ранее «Комсомолка» вспомнила, как Ижевск встречал зиму в последние 5 лет.

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