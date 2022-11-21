Какое будущее ждет подземный переход около УдГУ в Ижевске

Ремонт начался еще летом этого года Фото: Мария Бакланова

Подземный пешеходный переход около УдГУ начали ремонтировать еще летом этого года. Один из его проходов даже специально перекрыли, чтобы обезопасить студентов от пыли и грязи, а чистые стены – от молодых и активных художников. Однако… что-то явно пошло не так.

Уже конец ноября, а воз и ныне там. Городские власти смогли найти виноватых среди подрядчиков и даже объяснили, что те не предусмотрели ремонт ливневой канализации. Но ведь от этого не легче!

«Комсомолка» решила разобрать ситуацию по полочкам и понять, что же ждет печально известный переход в будущем.

«Не потеряйся в толпе!»

Переход между корпусами, – пожалуй, оживленнее, чем столовая в большую перемену. С начала учебного года начиная с 8 утра по нему проходят тысячи студентов ежедневно. Здесь же проходят жители, которые хотят пройтись по Гоголевскому бульвару, или подростки, спешащие в скейт-парк с друзьями. Порой в часы пик сложно не утонуть в таком потоке!

«Обещали сделать к учебному году переход полноценный, а получилось непонятно что. Студенты УдГУ, ИГМА, еще и школьники со своими велосипедами и самокатами ходят днем. Чтобы пройти от остановки до места работы, приходится буквально протискиваться через толпу», – говорит преподаватель физкультуры ИГМА Николай Петров.

«Учеба началась, а перехода все нет. И сроки постоянно переносятся. С началом учебы ходить стало неудобно из-за других студентов, которым тоже нужно на пары», – делится студент УдГУ Артем Антипов.

Половина перехода до сих пор перекрыта Фото: Мария Бакланова

И ведь никто не спорит, что переход нужно ремонтировать. Для многих жителей Ижевска это одна из достопримечательностей, связанных с университетом.

«Спускаться в подземку, например, вечером бывает страшновато. Нам хотелось бы, чтобы его привели в порядок к сентябрю, но увы», – поделилась переживаниями Наталья Трепалина, преподаватель УдГУ.

Подземный переход около университета уже давно превратился в урбанического монстра из-за отсутствия доступной среды Фото: Мария Бакланова

Одну часть перехода перекрыли. Без второго прохода передвигаться под землей довольно сложно из-за столпотворения. А ведь, к сожалению, открыть вторую половину сейчас в любом случае не удастся по техническим причинам. Там разрушены ступени, и на их замену потребуется время.

Проводить ремонт планировалось в разных частях перехода по очереди. Даже планировалось, что поток людей могут пустить по наземному пешеходному переходу. Даже поставили пешеходный светофор, но он не работает.

Темный мрачный коридор… На цыпочках ходить тут рекомендуется, но после дождя Фото: Мария Бакланова

К осени ситуация вокруг перехода сильнее обострилась: сырость, темнота, а утром – ледяная корка. В администрации города нам сообщили, что на участке не прекращаются работы. Постоянно проходят уборка мусора, ремонт освещения и «обеспечение комфортного передвижения по переходу».

Про последнее преподаватели и студенты готовы говорить довольно много, впрочем, оно и видно, исходя из их комментариев.

Пока что в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог собираются устранить «аварийность лестничного спуска». Но сроки данного мероприятия не известны. Что уж говорить, если в конце октября закрытый проход заложили бетонными плитами.

Переход заложили бетонными плитами. Фото: Игорь Бобров

И все же, что пошло не так?

Открыть пешеходный переход планировали к 1 сентября. Именно этот срок изначально поставил перед главой Ижевска глава региона Александр Бречалов.

Фото 5: Здесь не помешала бы генеральная уборка… и не только. Фото: Мария Бакланова

Однако из-за недобросовестных подрядчиков, которые не внесли в проект столь необходимые ливневки, сроки перенесли на 2023 год.

В администрации города «Комсомолка» узнала, что контракт на разработку проектно-сметной документации с ООО «РАЗВИТИЕ-ЛИПЕЦК» был заключен еще в прошлом году. Эта компания должна была заниматься документами для трех подобных объектов:

– около УдГУ;

– на Воткинском шоссе;

– на пересечении ул. Кирова и ул. М. Горького.

Из-за ошибок договор расторгли, а сама проектно-сметная документация еще не принята и находится «в государственной экспертизе для проверки достоверной стоимости объекта». А сам подрядчик будет обязан выплатить неустойку.

Контракт еще не заключили, но лестницы уж нет… Фото: Мария Бакланова

Контракт с новым подрядчиком не заключили. Торги объявят в начале 2023 года. Если на конкурс не заявятся участники, их проведут повторно, сообщили «Комсомолке» в ответ на запрос в администрации города.

Несмотря на проблемы с основным подрядчиком, компания «Квартал-18», которая занимается демонтажом конструкций, уже успела выполнить часть своей работы.

К настоящему моменту жители Ижевска будут продолжать пользоваться оставшейся веткой перехода и надеяться, что история с подрядчиками не повторится и в новом, 2023 году, подземный переход будет закончен.

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