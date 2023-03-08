Любительницы погорячее: уроженки Удмуртии показали себя в купальниках

Фото: соцсети Марины Мушанковой

Весна только началась. Но мы можем ускорить приближение теплых дней – стоит только посмотреть на горячие фотографии известных ижевчанок.

Верно говорят, что наши девушки – самые красивые. Только взгляните на Марину Мушанкову! Она не только владелец сети кофеен «Хороший кофе», но и блогер. А еще девушка активно развивается в сфере дизайна одежды – она уже успела открыть свой магазин.

Сейчас блогер утверждает, что находится в отличной форме, хотя до этого ей казалось, что все не так идеально.

Фото: соцсети Марины Мушанковой

Эту девушку знают десятки, а то и сотни тысяч людей по всей стране. Вера Вондербера (Трефилова) успела поработать на радио, завести свой ТикТок-аккаунт «Дневник удмуртки», а после него стала активно набирать аудиторию в ВК.

Удмуртская красотка в августе прошлого года слетала в Эмираты, где не могла не похвастаться своей отличной фигурой и ярким купальником!

Фото: соцсети Вера Вондербера

Еще одна любительница путешествий и жаркого солнца – тревел-блогер Наталья Османн. Прекрасная уроженка Удмуртии – автор фотопроекта «Следуй за мной». И правда, за такой девушкой можно пойти хоть на край света.

Фото: соцсети Натальи Османн

Ну и куда же мы без наших олимпийских чемпионок по фигурному катанию? Алина Загитова любит экспериментировать со своими образами и привлекать к себе внимание не только женской аудитории. Так, красотка из Удмуртии поделилась в своих соцсетях фотографией с отдыха в Дубае.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Не забудем и про жгучую брюнетку – Елизавету Туктамышеву. Чемпионка мира в одиночном катании тоже не прочь погреться под лучами жаркого солнца и порадовать своих подписчиков красивыми фотографиями. Ну а показать свою искреннюю любовь к фигурному катанию Лиза смогла не только на льду, но и на обложке Playboy.

Фото: соцсети Елизаветы Туктамышевой

Бонус: только взгляните на эти красивые ясные глаза!

Фото: соцсети Елизаветы Туктамышевой

Творческих людей в Ижевске достаточно, но таких, как Дарья Гришаева, надо еще поискать. Она работает в составе артистов Русского драмтеатра Удмуртии уже больше 10 лет. В сценическом арсенале актрисы – Гертруда из «Гамлета» (18+), принцесса из пьесы «Голый король» (16+), мачеха в спектакле «Вий / За чертой» (16+) и многие другие роли.

Фото: соцсети Дарьи Гришаевой

Сразу видно, что фигуристая экс-ижевчанка Лена Князева любит себя и свое тело. Певица совсем не стесняется – раньше девушка красовалась на страницах мужского журнала.

Фото: соцсети Лены Князевой

Скандалы и интриги «Дома-2» (16+) только подогрели интерес к Рите Керн. Она сбежала от отца-священника и сделала себе не только имя, но и внушительные губы и грудь. Смотрим на ее шикарные формы, которые едва прикрывает купальник.

Фото: соцсети

Настоящая любительница показать свое тело – Юлия Чиркова, более известная как Jia Lissa. Красивая внешность, да и фигурка хороша. А вот и ее фото в купальнике.

Фото: соцсети Jia Lissa

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