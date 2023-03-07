Запись первоклассников в школы стартует в Удмуртии 20 марта

Подать заявку заранее невозможно Фото: Амир Закиров

С 20 марта в республике начинается запись детей в школы. Об этом сообщает пресс-служба «Объясняем.Удмуртия».

Первый этап записи продлится вплоть до 30 июня. В это время принимают заявления от льготников и детей по прописке. А с 6 июля по 5 сентября школы будут принимать документы всех детей, вне зависимости от места проживания.

Чтобы узнать к какой школе прикреплен ваш ребенок, нужно перейти на сайты образовательных учреждений. Это связано с тем, что списки обновляются ежегодно.

Претендовать на льготы в этом году могут в дети участников СВО и сотрудников правоохранительных органов. Также преимущество будет у детей, чьи старшие братья или сестры уже ходят в эту школу. Отметим, что на второй период подачи заявлений эти преимущества не распространяются и места будут распределяться строго по очереди.

Есть 3 способа подачи заявления:

– Портал Госуслуг

– Заказное письмо с уведомлением о вручении

– Лично в школе.

Подать заявку заранее невозможно. На этапе зачисления родителям необходимо подготовить паспорт, свидетельство о рождении, документы о регистрации и подтверждающие документы для льготников и детей с определенными диагнозами.

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