Запись первоклассников в школы стартует в Удмуртии 20 марта

Подать заявку заранее невозможно
Фото: Амир Закиров
С 20 марта в республике начинается запись детей в школы. Об этом сообщает пресс-служба «Объясняем.Удмуртия».
Первый этап записи продлится вплоть до 30 июня. В это время принимают заявления от льготников и детей по прописке. А с 6 июля по 5 сентября школы будут принимать документы всех детей, вне зависимости от места проживания.
Чтобы узнать к какой школе прикреплен ваш ребенок, нужно перейти на сайты образовательных учреждений. Это связано с тем, что списки обновляются ежегодно.
Претендовать на льготы в этом году могут в дети участников СВО и сотрудников правоохранительных органов. Также преимущество будет у детей, чьи старшие братья или сестры уже ходят в эту школу. Отметим, что на второй период подачи заявлений эти преимущества не распространяются и места будут распределяться строго по очереди.
Есть 3 способа подачи заявления:
– Портал Госуслуг
– Заказное письмо с уведомлением о вручении
– Лично в школе.
Подать заявку заранее невозможно. На этапе зачисления родителям необходимо подготовить паспорт, свидетельство о рождении, документы о регистрации и подтверждающие документы для льготников и детей с определенными диагнозами.
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