Работа катков зависит от погоды Фото: Архив КП

Весна потихоньку приходит не только в календарные даты, но и в нашу повседневную жизнь. Медленно, но верно подходит к концу зима и сезонные забавы. Мы решили узнать, когда в парках Ижевска закроют катки и где в городе можно покататься на коньках вне зависимости от погоды.

В этом году в столице Удмуртии подготовили 5 открытых площадок с катками: в Березовой роще, парке Горького, сквере Оружейника Драгунова, парке Космонавтов и в парке Кирова.

Сегодня в Ижевске продолжают свою работу практически все катки. Исключением стал только ринк в парке Космонавтов. А уже завтра вечером, 8 марта, к нему присоединится каток на «Динамо».

Работа катков зависит от погоды. Отметим, что на этой неделе в Ижевске обещают потепление, а в четверг – даже плюсовую температуру.

Но любителям катания не стоит расстраиваться и пенять на погоду. В городе работают круглогодичные катки, где можно встать как на фигурные, так на и хоккейные коньки ежедневно. К примеру, такие есть в ледовом дворце «Молодежный» и в ТРЦ «Омега».

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