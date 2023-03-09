Ползает, шипит и может откусить голову: кого из насекомых можно завести в качестве домашнего любимца

Каких необычных питомцев можно завести дома и доверить ребенку

Каждый год 9 марта энтомологи и причастные к увлечению насекомыми люди празднуют Международный день домашних насекомых. «Комсомолка» с большим удовольствием расскажет о том, каких милых домашних тварей можно относительно безопасно поселить у себя дома.

Насекомые как одомашненные существа для людей вовсе не новость. К примеру, пчелы, или тутовый шелкопряд знакомы человечеству очень давно. Да и современные дети часто пытаются пристроить в коробочку майского жука. И в этом нет ничего удивительного.

Пчел человечество одомашнило тысячи лет назад.

Энтомология как наука была признана ученым сообществом примерно во второй половине XVIII века. Однако только в 1881 году в Лондонском зоопарке создали нечто подобное современному инсектарию – там был открыт павильон с живыми насекомыми. Можно считать, с этого момента времени появилась мода на некое условное «одомашнивание» экзотических бабочек, тараканов из тропиков, а также палочников и богомолов.

Сейчас яркие и эффектные насекомые перестали быть такой уж экзотикой. Инсектарий с шуршащими мадагаскарскими тараканами или даже муравьиную ферму может продемонстрировать даже обычный школьник. Впрочем, перечень насекомых, доступных к содержанию в домашних условиях, сейчас достаточно обширный. Мы познакомим читателей с некоторыми занятными примерами.

Муравьи

Можно завести дома муравьиную ферму. По-научному это называется формикарий – от латинского названия муравья. Формикарии бывают фабричного производства. Чаще всего их делают в Китае по европейским и американским образцам. И сразу же заселяют туда колонию муравьев. Однако энтузиаст может сам изготовить аналог из гипса и стекла.

Муравьи-листорезы несут добытые листья.

Муравьи не впечатляют зрителей размерами или же эффектной расцветкой, однако эти трудолюбивые существа могут быть изумительным объектом для наблюдения! Мы можем собственными глазами видеть, как в режиме «за стеклом» создается настоящий город, где есть все для жизни этих насекомых: кладовые, «роддома» – в смысле, помещения, где выращивают личинок. В непростой схеме устройства этого удивительного социума присутствует даже… кладбище!

Впрочем, здесь есть свои нюансы. Одни муравьи просты для содержания, а другие, мягко говоря, не очень! Опытные мирмекологи – специалисты по муравьям – рекомендуют завести для начала муравьев-жнецов. Это достаточно крупные экземпляры – чуть мельче нашего лесного муравья.

Самыми зрелищными, но и одними из самых сложных в содержании считают муравьев-листорезов. Желающие могут увидеть их образ в самом начале мультфильма «Король Лев» (0+). Там они бегут по лианам, держа в своих жвалах кусочки листьев.

Между прочим, муравьи-листорезы эти самые листья вовсе не едят. Насекомые складируют их в особых камерах своего муравейника, делают из них своеобразный «компост» и выращивают на них грибок, которым питаются. Поэтому вся колония находится в полной зависимости от результатов этого труда.

Палочники

Палочники – насекомые, в совершенстве овладевшие способностью к мимикрии, то есть к имитации каких-либо элементов окружающей среды. Какие-то виды тщательно маскируются под сухую веточку – отсюда и название! Другие – под высохшие листья, между прочим, они даже скрючиваются примерно так же! А если вдруг подует ветер, палочники, выбравшие себе именно такой вариант маскировки, даже начинают раскачиваться на ножках вправо и влево. Так они изображают соответствие окружающей их растительности – колышутся вместе с нею. Однако если взять палочника в руки, он притворится неживым, замрет, как будто он и вправду всего лишь палочка!

Некоторые из палочников похожи на зеленые листья. К примеру, разнокрылые палочники. Их крупные самки достигают размеров человеческой ладони. Разумеется, они окрашены в ярко-салатовый цвет – вполне естественный для их места обитания.

Между прочим, арсенал разнокрылых палочников включает в себя способы активной обороны – взрослая самка может ударить врага своими задними лапами. Они у нее снабжены шипами длиной в полсантиметра. Для небольшого существа – солидный клинок! Кстати, новогвинейский палочник тоже не лыком шит. Есть у него по одному длинному шипу с внутренней части каждого бедра!

Аннамский палочник очень неприхотлив

Впрочем, есть с ними и проблемы. Чем крупнее палочник, тем сложнее будет его содержать в домашних условиях. Таким насекомым необходим простор – в смысле, большие вертикальные инсектарии, где надо поддерживать высокую степень влажности и при этом хорошо их вентилировать. При несоблюдении этих условий во время линьки насекомое может просто погибнуть. Из-за того, что их прежняя шкурка слишком сухая, они не смогут ее снять. Если же «домик» недостаточно высок, то палочник, которому все-таки удалось освободиться от старого внешнего покрова, не сумеет выправиться. Ведь после линьки это существо вырастает в полтора раза! Оно несколько часов вынуждено ждать, пока новый внешний скелет затвердеет. Все это время палочник должен висеть, вытянувшись в полный свой рост, – еще и с запасом свободного пространства! Иначе если в это же время насекомое уткнется в субстрат, упадет, то… В общем, оно рискует превратиться в нечто деформированное и уродливое.

Австралийские колючие палочники с трудом отличимы от сухих листьев

Корм – это ключевая проблема палочников. Для большинства из них в пищу пригодны листья дуба. Однако, к примеру, перуанские палочники (весьма эффектные, бархатно-черные, с крохотными алыми крыльями) куда более разборчивы в пище. Они едят только бирючину, сирень, жимолость и подорожник. А вот как-то чередовать растения не получится – смена корма может убить насекомых.

Самыми простыми в содержании считают такие виды, как аннамский и филиппинский палочники. Эти насекомые весьма неприхотливы и «прощают» разные ошибки в содержании. Они охотно едят распаренные (а иногда и сухие) дубовые веники и гибискус, а «филиппинцы» очень любят листья пророщенного авокадо. С этих видов и рекомендуют начинать любителям содержать насекомых.

Листовидки тоже относятся к палочникам, но они довольно капризны

Тараканы

Разумеется, речь вовсе не идет о черных тараканах или рыжих тараканах-прусаках! Этих своих квартирантов люди традиционно терпеть не могут! А вот тропические представители этого отряда происхождением из Америки или даже с Мадагаскара воспринимаются вовсе иначе. Чаще всего в коллекциях любителей встречаются мадагаскарские шипящие тараканы и тараканы рода блаберус. Первые бескрылы, их тела покрыты очень плотным, как будто лакированным внешним скелетом. Эти тараканы умеют шипеть! А вот вторые имеют мягкие кожистые крылья, однако не летают. Это крупные виды, они достаточно просты в содержании. Их можно кормить растительной пищей. Они даже могут перерабатывать очистки и обрезки фруктов, овощей и остатки зелени.

Мадагаскарский шипящий таракан. Фото: vk.com/izh_terra

Тараканов рекомендуют заводить не поодиночке. Эти насекомые быстро размножаются. В хороших условиях они образуют большую колонию, которая существует годами! И это несмотря на то, что продолжительность жизни каждого отдельного насекомого сравнительно небольшая.

Таракан-домино, он же шахматный. Фото: vk.com/izh_terra

В инсектариях разводят и более мелкие виды тараканов, как правило, для красоты. Есть тараканы-автомобильчики – их так называют за два ярких пятна над головой, которые похожи на фары. Есть шахматные тараканы – у них контрастная черно-белая расцветка. Бывают даже зеленые банановые тараканы, которые летают не хуже бабочек. Однако все эти виды тараканов куда более требовательны к условиям содержания. Им необходим вполне определенный диапазон температур. Кроме того, они требуют для оптимального существования определенную влажность.

Блаберус после линьки. Пока его покровы не затвердели, они имеют белый цвет. Фото: vk.com/izh_terra

Богомолы

Эту категорию насекомых не следует путать с палочниками – их с ними роднит только продолговатая форма тела, но не более того! Богомол – это беспощадный хищник, естественно, масштабов мира насекомых! Главное их оружие – мощные передние лапы, из которых непросто вырваться жертве, которую они схватили. Богомолы едят других насекомых и даже себе подобных. К примеру, самка богомола может откусить голову своему партнеру! Некоторые крупные виды могут схватить даже мелкую птицу или ящерицу. Но это редкость.

Чаще всего богомолы имеют зеленый цвет, но кузнечики им не родня

Взрослых богомолов специалисты рекомендуют содержать поодиночке. Особенно это касается самок, которые гораздо больше и прожорливее самцов. Чаще всего люди представляют богомола зеленым – иногда их даже путают с кузнечиками! Среди богомолов встречаются очень яркие виды. К примеру, орхидейный богомол, который своей внешностью немного похож на цветок. Какие-то из них имитируют листья и ветки, – например, богомол-призрак.

Однако точно так же, как и в случае с палочниками, действует простое правило: чем красивее насекомое, тем более экзотических условий оно требует для себя. В общем, тем сложнее его содержать. Для таких тропических неженок имеет значение все. Не только влажность и температура, но еще и температурный градиент. То есть разница температур в инсектарии, где более высокую температуру задают в верхней части, а более низкую – в нижней. Разумеется, эти существа требуют обильного корма – других насекомых. Для этого используют кормовых сверчков и тараканов, которых специально разводят и даже продают в зоомагазинах.

Бабочки

Эти красивые создания, увы, недолговечны. Поэтому держать их дома непросто. Энтузиасты разведения бабочек обычно приобретают куколок. После чего как завороженные наблюдают за процессом выхода бабочки из кокона. Взрослое насекомое – ученые зовут эту стадию имаго – будет жить всего лишь несколько недель. Бабочки питаются фруктами и сахарным сиропом. Причем они вовсе не боятся человека, который их кормит, и быстро становятся «ручными».

Калиго пробует на вкус апельсин

Самые распространенные бабочки из числа домашних питомцев – это нимфалиды. К их числу относятся как «отечественный» павлиний глаз, так и гигантские голубые морфо. Это самые крупные и яркие представители чешуекрылых.

Бабочек невозможно держать в обычном инсектарии, для них он слишком мал. Эти создания необходимо содержать в особых сетчатых конструкциях, обширных и просторных, чтобы насекомые не повредили свои нежные крылья и не потеряли всю красоту.

Сверчки

А вот это насекомое, откровенно говоря, на любителя. Сверчки очень любят тепло и темноту. Разумеется, они сверчат. Говорят, в Древнем Китае очень ценили стрекотание этих насекомых и даже держали сверчков в особых маленьких клетках. Однако есть с этим одна проблема. Внятно поет большая колония сверчков. Причина проста – самцы пытаются перещеголять друг друга. Вместе они производят звук, похожий на шум ручья или пересыпаемого зерна. При этом один сверчок, который неустанно стрекочет всю ночь, может сильно действовать на нервы слушателя. Опыт автора статьи говорит именно об этом – сбежавшее насекомое поселилось за шкафом и мучило своими звуками больше месяца!

А вот внешность у сверчков редко бывает примечательная. К примеру, африканский пещерный сверчок в длину превышает 2 см и имеет очень длинные усы. А вот двупятнистый сверчок – весь черный, с двумя желтыми пятнами на крыльях.

Не насекомые

Стоит сказать пару слов и о других членистоногих – тех, которые насекомыми не являются. Однако эти существа тоже завоевали симпатии энтузиастов разнообразной домашней экзотики. Примерами таких домашних питомцев могут служить пауки-птицееды, а также крупные тропические скорпионы и фрины. Все они относятся к паукообразным.

Птицеед брахипельма эмилия. Фото: vk.com/izh_terra

Кстати, фрина, наверное, многие видели в истории о Гарри Поттере, где он нагоняет жути, когда оказывается на голове Рона Уизли прямо посреди лекции. Вы ведь помните это создание с клешнями и длинными не то усами, не то лапами? Так вот, этот членистоногий персонаж поттерианы и есть фрин. Ну, или жгутоногий паук. Он реально существует, и его иногда содержат в террариумах. Стоит отметить тот несомненный факт, что реальные размеры фрина куда скромнее. К тому же он абсолютно безопасен для человека.

Это не фрин. На самом деле он намного меньше в природе и совсем не опасен. Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)

Еще одна группа членистоногих относится к надклассу многоножек. Это кивсяки, которые похожи на разноцветных гусениц, правда, защищены своеобразной броней. Эти существа совершенно безобидны. Правда, могут со страху напугать неосторожного любителя тем, что заляпают его своими защитными выделениями, имеющими сильный запах йода. Содержать большинство из них очень просто, не сложнее, чем тараканов. Кивсяки питаются палыми листьями, однако охотно поедают и фрукты-овощи.

Радужный кивсяк. Фото: vk.com/izh_terra

А вот заводить дома гигантских сколопендр новичкам не стоит. Эти создания отличаются гибким уплощенным телом и длинными ногами. А еще они достаточно ядовиты. Однако некоторые любители держат их в качестве террариумных животных. Они даже умудряются приучать сколопендр к общению, берут их в руки, несмотря на опасность… Но мы предупреждаем читателей, что этот питомец никак не для ребенка.

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