67 млн рублей выделили на бесплатную вакцинацию девочек-подростков из Удмуртии от ВПЧ

Планируют привить более 5 тысяч подростков Фото: Мария Бакланова

В этом году в Удмуртии от вируса папилломы человека планируют привить более 5 тысяч девочек-подростков из социально неблагополучных семей. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

На эти цели из регионального бюджета выделили 67 млн рублей. Проект по бесплатной вакцинации стартовал в 2020 году. Отметим, что за это время в регионе привили более 2 тысяч девочек в возрасте 9-13 лет.

ВПЧ может стать причиной злокачественного новообразования шейки матки.

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