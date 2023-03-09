В Удмуртии мужчина с топором проник в дом к соседу и потребовал дать ему алкоголь

Мужчина полностью признал вину Фото: Мария Бакланова

57-летнего жителя Можгинского района осудили за разбой с применением оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Утром 28 ноября пьяный мужчина проник в дом односельчанина, взял его топор и направился на кухню. Там он, размахивая оружием, стал требовать отдать ему алкоголь. Сосед осужденного испугался и выдал все имеющееся у него спиртное. После этого мужчина успокоился и ушел домой.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, установив испытательный срок на 2 года. Напомним, изначально ему обещали до 12 лет в колонии.

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