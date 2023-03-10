Погода на выходные: Минус на плюс и дождь на снег поменяются в столице Удмуртии

Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Мария Бакланова

Резкое изменение температуры воздуха ожидается в конце этой недели. Однако синоптики не обещают экстремально высоких или низких температур. По данным Росгидрометцентра, в предстоящие выходные ожидается влажная погода и усиление ветра.

В субботу, 11 марта, синоптики прогнозируют на территории региона резкое понижение температуры с -1 до -5°С днем и до -12°С ночью. Ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег. Сервис Яндекс.Погода обещает более мягкое похолодание до -1°С днем и ночью до -9°С. Северо-западный ветер будет дуть в течение дня со скоростью до 5 м/с. К вечеру он сменит направление на юго-восток и его скорость изменится до 2-3 м/с.

В воскресенье, 12 марта, в республике вновь ожидается потепление и небольшие осадки. По данным ижевских синоптиков, температура воздуха повысится до +4°С (Яндекс.Погода обещает только до +2°С). Ночью температура воздуха составит около +2.. +4°С.

По предварительным прогнозам, начало следующей недели нас порадует теплом и мокрым снегом. Утром в понедельник на термометре будет около +2.. +4°С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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