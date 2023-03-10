В зоопарке Удмуртии проснулся главный синоптик медведь Гоша

Фото: зоопарк Удмуртии

В зоопарке Ижевска из зимней спячки вышел бурый медведь. Получается, что главный синоптик говорит, что весна действительно наступила!

Как сообщает пресс-служба учреждения, Гоша гуляет вдоль скал своего вольера. Он активничает, веселиться, играет, с наслаждением валяется в снегу и нюхает весенний воздух. А еще чешет спинку о заборчики и играет с игрушками.

«Зима для медведей выдалась сложная. Из-за постоянных перепадов температуры воздуха на улице, некрепкий зимний сон заставлял косолапых часто просыпаться!», - подчеркнули в зоопарке.

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